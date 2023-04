Die Alte Kirche ist voll. Die Autorin Gün Tank trifft auf ein aufmerksames Publikum. Das Thema ihres Romans, aus dem sie liest, ist immer noch aktuell. Es geht um eine starke Frau, die sich für Frauenrechte einsetzt. In „Die Optimistinnen“ bekommt die Geschichte der Gastarbeiterinnen in Deutschland eine neue Perspektive. Sie erzählt davon, wie Gastarbeiterinnen und deutsche Arbeiterinnen ihre Situation verbessert haben.

Nour ist 22 und kommt aus der Türkei nach Deutschland, um als Gastarbeiterin zu arbeiten. Sie kommt aus der Großstadt Istanbul und wird zunächst in einem Dorf in der Oberpfalz leben. Untergebracht ist sie mit vielen anderen aus Spanien, Italien, Griechenland, Tunesien, Marokko, der Türkei und Jugoslawien in einem Wohnheim. Sie spricht, wie die meisten, kein Deutsch. Sie schreibt für andere Frauen Briefe an die Angehörigen und dabei wandert ihre Fantasie in die Heimat, in die Berge und zu den Seen. Inspiriert durch die Streiks in Thüringen in den 20er Jahren, wird sich Nour ihrer Stärke bewusst und kämpft für die Rechte der Arbeiterinnen. Die Lebensbedingungen in der Unterkunft und in der Fabrik erscheinen ihr unwürdig, und so organisiert sie einen Streik für verbesserte Unterkünfte, bessere Arbeitsbedingungen und Deutschunterricht. Ohne Sprachkenntnisse sprechen zu ihr nur die Gesichter und diese gehören zu den Kitteln oder dem Anzug. Sie setzen sich durch und damit beginnt für sie der Kampf für die Rechte der Arbeiter, besonders für die Rechte der Arbeiterinnen. Und zwar nicht nur bezogen auf die Gastarbeiterinnen.

Gün Tank hat in Istanbul Journalistik und in Berlin Verwaltungswissenschaften studiert. Sie fühlt sich als Berlinerin von Kopf bis Fuß. „Ich hatte eigentlich nicht vor, einen Roman zu schreiben“, sagt sie. Letztlich war das Liegen vor und nach der Geburt ihrer Zwillinge ausschlaggebend, da sie in dieser Zeit die nötige Ruhe fand. Zwar seien viele Elemente aus ihrem Leben Inhalt des Romans, aber er sei nicht autobiographisch. Gün Tank ist heute gewerkschaftlich stark engagiert. Neun Jahre lang war sie Integrationsbeauftragte des Berliner Bezirks Tempelhof-Schöneberg. Heute ist sie dort für Menschen mit Behinderung da. Sie ist außerdem Geschäftsleiterin des postmigrantischen Netzwerks Neue deutsche Organisationen.