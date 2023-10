Thomas Bauer entführte das Publikum in der Alten Kirche nach Italien. Der weitgereiste Reisebuchautor war auf dem Franziskus-Weg mit seinem italienischen Freund Bruno Mazza von Florenz bis Rom unterwegs und ließ die Zuhörer daran teilhaben.

Bauer lobte das etwas andere Ambiente der Alten Kirche, hatte er doch nach eigenen Angaben oft in schmucklosen Volkshochschulräumen von seinen Reisen erzählen müssen. 2004 wanderte Bauer auf dem Jakobsweg. Das sei für ihn die Initialzündung für seine weiteren Reisen gewesen. Sein Gefährte, Koch Bruno Mazza, den er in München kennengelernt hatte, sei oft der Türöffner zu den Menschen in Italien gewesen, erzählte Bauer.

Der Vortrag begann mit einem musikalischen Einstieg. Auf der Leinwand waren Bilder der Wanderung zu sehen. Es ist nicht immer alles nach Plan verlaufen, berichtete Thomas Bauer. Man habe sich erst an die italienische Beschilderung des Weges gewöhnen müssen. Oft seien sie falsch abgebogen. Einmal kamen sie an eine Kreuzung, an der alle Wege mit dem gleichen Symbol gekennzeichnet waren. Das führte zu einem 35 Kilometer langen Umweg. Lebhaft und emotional erzählte der Buchautor von den Erlebnissen auf der Tour. Oft habe sie der Weg in kleine Dörfer geführt. Bruno Mazza habe dort immer schnell für Kontakt gesorgt und Bauer lobte die Freundlichkeit und Gastfreundschaft der Bewohner.

Doch Thomas Bauer erzählte nicht nur von Wanderwegen, er schweifte auch ab zu italienischen Spracheigenheiten und sehenswerten Gebäuden. Nicht immer sei der Weg einfach gewesen. Man habe sich auch durch dichte Wälder und Weiden kämpfen müssen. Es sei eine großartige Reise gewesen, auch weil sie kaum touristische Orte durchquert hätten. Umbrien sei das italienischste Italien, so Thomas Bauer.

Schade, dass nur wenige den Weg in die Alte Kirche fanden. Die anderen haben eine sehr persönliche, engagierte und emotionale Darstellung einer freundschaftlichen Wanderung verpasst.