von Günther Vasel

Die Corona-Pandemie zeigte nicht mehr so große Auswirkungen auf das öffentliche Leben. Ein Grund ist sicher auch der Einbau einer Lüftungsanlage in der Schule gewesen, die zur Gesundheit von Lehrern und Schülern ihren unschätzbaren Beitrag leistet. In der Wiesengrundhalle konnte die Teststation den Betrieb aufrechterhalten und die Gemeinde sorgte für einen mobilen Impfdienst.

Das Industriegebiet Ebne konnte weiter ausgebaut werden und für das neu entstehende Ärztezentrum wurde die Zufahrt realisiert. Ein weiteres Anliegen der Gemeinde konnte erst in den vergangenen Tagen realisiert werden, eine Tempozone 30. Wenn auch nicht für den ganzen Ort, so doch zumindest im Bereich des Kindergartens. Damit erhöht sich die Sicherheit für Kinder und Eltern erheblich. Dazu gehört auch das Anlegen von Zebrastreifen am Bushaltepunkt Rosenbergstraße.

Zu einem kleinen Volksfest wurde die offizielle Einweihung des Anbaus am Feuerwehrhaus. Bürgermeister Marcus Röwer beim Fassanstich. | Bild: Günther Vasel

Verzögert aber umso fröhlicher konnte endlich der Anbau ans Feuerwehrhaus seiner Bestimmung offiziell übergeben werden. Der kleine Festakt breite sich zu einem Bürgerfest aus.

Mit einigen Schwierigkeiten vollzog sich der weitere Breitbandausbau. Hier wurde die Gemeindeverwaltung selbst aktiv und half, wenn die Bürger Probleme mit dem Anschluss hatten. Das Dach des Anbaus an die Alte Kirche konnte saniert werden und der Ausbau der Kinderkrippe wurde geplant und schon begonnen.

Mit der Erweiterung der Kinderkrippe wurde schon begonnen. Die Fertigstellung steht für 2023 an. | Bild: Günther Vasel

Kulturell ist der Weg zur Normalisierung eingeschlagen. Die Vereine konnten wieder fast normal ihre Veranstaltungen planen. Es gab Konzerte, Theater, ein Fußballcamp, das Jubiläum des Jugendtreffs Bunker sowie ein erstes Weinfest.

Übergeordnet hat sich die Gemeinde der Biotopverbundplanung angeschlossen. Mit den umliegenden Gemeinden wird Volkertshausen sich am Programm der kommunalen Wärmeplanung beteiligen. Für die Entwicklung des Ortskerns wurden die ersten Schritte unternommen. Planungsbüros stellten Vorgehensweise, Finanzierung und erste Ideen vor.

Endlich Tempo 30 im Bereich des Kindergartens. Lange hat die Gemeinde darum gekämpft. | Bild: Günther Vasel

Die Gemeinde ist mit dem Erreichten insgesamt zufrieden, kommentiert Bürgermeister Marcus Röwer das ablaufende Jahr. Es sei nicht gelungen, alle Aufgaben abzuarbeiten. Der Ukrainekrieg habe sich auch hier ausgewirkt, so Röwer. Hier nennt der Bürgermeister die Unterbringung von Flüchtlingen und wichtige Projekte wurden dadurch teilweise verzögert. Finanziell sei das Jahr 2022 in Ordnung gewesen, die Steuereinnahmen waren etwas besser als geplant.

Das größte Bauvorhaben wird 2023 die Sanierung der Langensteiner Straße sein. Ver- und Entsorgungsleitungen werden erneuert und die Oberfläche verkehrsberuhigend ausgebaut. | Bild: Günther Vasel

Und nächstes Jahr? Stehen Sanierungen an

Das kommende Jahr wird durch Sanierungen bestimmt werden. Die Langensteiner Straße wird verkehrsberuhigend ausgebaut und Wasser und Abwasserleitungen werden erneuert. Weiterhin muss die Elektroinstallation der Schule auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Einem Gutachten folgend sind auch die Wehribrücke und die Bärenlohbrücke zu sanieren. Zu den weiteren Baumaßnahmen zählen die Fertigstellung des Kinderkrippenanbaus und die Errichtung des Skaterplatzes. Nach wie vor wird die Unterbringung von Flüchtlingen eine vordringliche Aufgabe der Gemeinde werden, so der Bürgermeister.

Die finanzielle Situation sieht Röwer eher skeptisch. „Wenn es bei ein bis zwei schlechten Jahren bleibt und dann wieder gut wird, bin ich noch einigermaßen entspannt“, beurteilt Röwer die Lage. Andernfalls stünde die Gemeinde vor strukturellen finanziellen Herausforderungen.