In einer herzerwärmenden Aktion haben sich Schüler der Grundschule Volkertshausen mit ihren Eltern zusammengetan, um bedürftigen Kindern zu Weihnachten eine Freude zu bereiten. Unter dem Motto „Weihnachten im Schuhkarton“ wurden rund dreißig liebevoll gepackte Geschenkpakete bereitgestellt, so berichtet die Schule in einer Presseinformation.

Holger Brock, Rektor der Grundschule Volkertshausen, zeigte sich erfreut über das beeindruckende Engagement der Schulgemeinschaft und äußerte seine Freude über die großartige Resonanz und den Zusammenhalt, den die Aktion in der Schulgemeinschaft hervorgebracht hat. „Es ist beeindruckend zu sehen, wie viele Menschen sich engagiert haben, um Kindern, die es nicht so leicht haben, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, so Brock. Sein Dank richtete sich an alle Helfer, die diese Aktion zu einem Erfolg gebracht haben.

Die Geschenkpakete, die prall gefüllt waren, enthalten individuelle Geschenke, die auf die jeweiligen Bedürfnisse und die Vorlieben der beschenkten Kinder zugeschnitten sind. Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil einer Initiative, die sich dafür einsetzt, bedürftigen Kindern in der Weihnachtszeit ein wenig Freude zu schenken. Die Grundschule Volkertshausen zeige durch ihr Engagement nicht nur Mitgefühl, sondern auch die Bereitschaft, sich aktiv für das Wohl anderer einzusetzen, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Übergabe der Geschenkpakete wurde vor Kurzem in den Räumen der Grundschule Volkertshausen vorgenommen. An Maria Klaus, die jährlich zu dieser Aktion in die Grundschule kommt, wurden die Pakete übergeben, die nun bald auf die Reise zu den Kindern gehen, die sich an Weihnachten darüber freuen. Die Schüler, die an der Aktion der Grundschule Volkertshausen teilnahmen, zeigten bei der Übergabe strahlende Gesichter.