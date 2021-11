von Günther Vasel

Stefanie Marincolo wird im Rahmen ihres Studiums die Arbeit im Rathaus von Volkertshausen kennenlernen. Sie kommt aus Singen, studiert in Kehl, hat ihr erstes Praktikum bei den Stadtwerken Konstanz absolviert und muss insgesamt vier Bereiche der kommunalen Verwaltung abdecken.

Volkertshausen Kein Tempo 30 – Gemeinderat spricht sich entschieden dagegen aus Das könnte Sie auch interessieren

Ordnungs- und Leistungsrecht, Wirtschaft und Finanzen, Personalorganisation und Informationstechnik (IT) gehören ebenso dazu wie Kommunalpolitik. Diese Bereiche dienen der Vertiefung des Studiums und müssen teilweise in Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern geleistet werden. Daher ist Studentin Stefanie Marincolo in der kleinen Gemeinde Volkertshausen mit ihren 3182 Einwohnern (Stand: 9. Mai 2021) genau richtig.