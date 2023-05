Es ging mal wieder ums Geld in der jüngsten Gemeinderats-Sitzung in Volkertshausen. Eine längere Diskussion gab es dabei um die Änderung der Friedhofsatzung. Gemeinderätin Veronika Mattes (CDU) waren die vorgeschlagenen Gebühren zu hoch. In umliegenden Gemeinden würden günstigere Tarife gelten. Der Gemeinderat war aber nicht bereit, den Satzungsentwurf jetzt zu ändern. Bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme wurden die Friedhofsordnung und die Satzung über die Bestattungsgebühren beschlossen. Bürgermeister Marcus Röwer zeigte sich aber bereit, das Thema nochmals zu behandeln.

Ein weiteres wichtiges Thema war die Satzung über Benutzung von Obdachlosen-und Flüchtlingsunterkünften. Die Nutzung der Unterkünfte ist nicht von zivilrechtlichen Vermietungen geregelt. Sie sind öffentliche Einrichtungen der Gemeinde, für sie wird eine Benutzungsgebühr erhoben. Der Gebührensatz wird personenbezogen erhoben. Darin sind Nutzung und Nebenkosten enthalten und von den untergebrachten Personen zu entrichten. Pro Wohnplatz betragen die Gebühren 277,19 Euro. Damit ist jetzt Rechtssicherheit vorhanden, der Gemeinderat traf den Beschluss einstimmig.

Erfreuliche Zahlen gab es bei der Sanierung der Langensteiner Straße. Waren im Haushalt rund 700.000 Euro veranschlagt, bekam die Firma Strabag als günstigste Bieterin den Auftrag für rund 535.000 Euro. Der Gemeinderat bat sich aber aus, bei der Gestaltung der Beleuchtungsanlagen mitzuwirken. Weiter geht es auch beim Skaterplatz. Dank einer weiteren Spende von 12.000 Euro werden nun die gewünschten Skatermodule beschafft und installiert.

Neuigkeiten gibt es beim Sportplatz. Hier stimmte der Rat zu, den Platz, der durch Regenwetter gelitten hat, zu sanieren. Bürgermeister Röwer äußerte sich sehr positiv über den Verein. Zwischenzeitlich würden 150 Kinder im Verein Fußball spielen. Und die Chancen für einen Aufstieg stehen sehr gut. Vor 50 Jahren hatte der Verein das Spielfeld und die Beregnungsanlage in Eigenleistung hergestellt. Jetzt stehe eine generelle Sanierung an. Das werde nicht billig, so der Bürgermeister.