Mit großem Interesse verfolgten rund 70 Besucherinnen und Besucher die Vernissage zur Ausstellung von Gabriele Wasmer und Carolina Johnson Gonzalez mit dem passenden Titel „Zwei“.

Die Alte Kirche in Volkertshausen war für diesen Anlass gut gerichtet, die Exponate wirkungsvoll präsentiert, als Volkertshausens Bürgermeister Marcus Röwer die Gäste begrüßte. In Doppelfunktion als Bürgermeister und Vorsitzender des Kulturvereins Alte Kirche zeigte sich Röwer erfreut, das wieder zwei Künstlerinnen der Freien Kunstschule Wangen in Volkertshausen ausstellen. Die Kirche biete schon eine besondere Atmosphäre für Ausstellungen, befand er.

Eine enge Zusammenarbeit

In seiner Laudatio ging der Leiter der Kunstschule, Tom Leonhardt, besonders auf den Werdegang der Künstlerinnen ein und beschrieb eindrucksvoll die ausgestellten Arbeiten. Gabriele Wasmer und Carolina Gonzalez arbeiten zwar stark zusammen, aber die Grundidee der Motive erstellt jede für sich. „Wir treffen uns und sprechen über unsere Werke im Entstehen“, meint Gabriele Wasmer, „und diskutieren auch schon mal über die Farben“. Größere Projekte würden gemeinsam besprochen und realisiert, so auch diese Ausstellung. Auch wenn die beiden Künstlerinnen meist Zuhause malen, habe die Kunstschule doch etwas Entspannendes. Hier könne sich Frau dem Experimentieren zuwenden, bekomme Reflektionen. Beide Künstlerinnen haben etwas gemeinsam: Sie widmen sich sowohl dem Realen als auch dem Entfremdeten in ihren Bildern.

Gabriele Wasmer bedankte sich auch im Namen ihrer Kollegin Carolina Johnson Gonzalez für die Unterstützung des Kulturvereins Alte Kirche. Musikalisch wurde die Vernissage von Rainer Dost umrahmt. Für die Getränke sorgte der Kulturverein. Die Ausstellung in der Alten Kirche in Volkertshausen ist noch bis Sonntag, 27. August, donnerstags von 16 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.