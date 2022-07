In dieser Gemeinde ist alles vorhanden, was zum Leben gebraucht wird, seien es Arbeitsplätze, Freizeitgestaltung oder Infrastruktur. Von je her haben es die Bürgermeister verstanden, einen lebenswerten Ort zu gestalten. Auch unter Marcus Röwer wird das Bestreben fortgeführt. Gestalten im Sinne und zum Wohl der Einwohner gilt es. So wird weiter unter Bürgerbeteiligung geplant und gestaltet. Der Skater-Park hat inzwischen alle bürokratischen Hürden gemeistert und kann endlich realisiert werden. Aktuell gibt es einen Bürgerworkshop zur Verkehrssicherheit und nach Installation einer neuen EDV-Anlage gibt es jetzt eine neue Homepage. Alle Bürgerinnen und Bürger haben per App direkten Zugang zum Rathaus – auch von zu Hause aus.

Unter den Nägeln brennt der Verwaltung immer noch die Unterbringung von Flüchtlingen. Hier hat die Gemeinde ihr Soll nicht erfüllt und es steht eine Containerlösung im Raum, die viel Geld kosten dürfte. Des Weiteren stehen ein Reihe von Sanierungsmaßnahmen an. So muss das Dach der Alten Kirche dringend saniert werden und auch die elektrische Installation im Rathaus, in Funktion seit 1969, entspricht nicht mehr dem Stand der Technik.

Für das Leben gibt es eine gewisse Entspannung nach Corona: Der Kulturverein Alte Kirche hat eine erste Ausstellung und ein erstes Konzert veranstaltet, der Musikverein tritt wieder auf, es wird wieder gesungen und der Sportverein konnte das Jugend-Fußballcamp wieder durchführen.

In Volkertshausen lässt es sich gut leben, bestätigt im Gespräch auch Nathalie Renner. Die 36-jährige Mutter von zwei Kindern ist 2008 nach Volkertshausen gekommen. Von Anfang an habe sie ein herzliches Willkommen gespürt und sei überall gut aufgenommen worden. Die junge Familie schätzt in Volkertshausen vor allem die gute Infrastruktur und das gute Freizeitangebot der Vereine im Ort.

Besonders hebt Nathalie Renner die Kinderkrippen und die KiTa hervor. Hier habe sie die empfehlenswerte gute Betreuung kennengelernt. Sie lobt die Jugendarbeit in den Vereinen und schätzt die dörfliche Gemeinschaft. „Man kennt sich eben“, fasst sie zusammen

Weitere Pläne