Die Freiwillige Feuerwehr Volkertshausen konnte ihre die Hauptversammlung zum ersten Mal im eigenen Schulungsraum durchführen. Kommandant Dirk Schmid zeigte sich froh darüber, dass die vielen Einschränkungen durch die Pandemie der Vergangenheit angehören. Im vergangenen Jahr musste die Wehr nur elf Einsätze absolvieren – bei fünf davon galt es, Brände zu bekämpfen, bei den übrigen sechs handelte es sich um kleinere Hilfeleistungen. Die Proben konnten weitgehend stattfinden. Es wurden 13 Zugproben, zwei Maschinistenproben, zwei Atemschutzproben und zwei Erste-Hilfe-Proben durchgeführt.

Sehr erfreut war der Kommandant, dass Lena Schneider, Leonie Gnirss, Lilien Hengefeld, Kevin Denz, Marcel Zoyke und Ewald Potye den Grundlehrgang erfolgreich absolvieren konnten. Einen weiteren Erfolg konnte Matthias Greuter vorweisen: er bestand den Zugführer-Lehrgang. In Abwesenheit des Kassiers Sven Falkenberg informierte Vanessa Benitz über die finanzielle Lage. Sie stellte ein positives Ergebnis fest, was die Kassenprüfer Jürgen Sapper und Hannes Breinlinger bestätigten. Die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres fasste Schriftführer Ralf Schellhammer zusammen. Den Bericht der Alterswehr verlas Kommandant Schmid. Anschließend stellte Bürgermeister Marcus Röwer den Antrag auf Entlastung des Vorstandes. Diesem folgte die Mannschaft einstimmig. Gemeinsam sprachen Schmid und Röwer Beförderungen aus: Zu Feuerwehrfrauen wurden Leonie Gnirss, Lilien Hengefeld und Lena Schneider befördert; zu Hauptfeuerwehrfrauen Laura Ebenslander und Anna-Lisa Mayer-Viscuso. Feuerwehrmänner sind nun Kevin Denz, Marcel Zoyke und Ewald Potye; Hauptfeuerwehrmann ist Marvin Ljubetic. Christoph Jäckle wurde zum Oberlöschmeister ernannt. Die Termine der Wehr: Am 21. Mai findet die Maiwanderung statt, am 24. Juni die Hauptübung und am 9. September der Familienausflug. Das Jugendzeltlager muss ausfallen, weil sich niemand für die Ausrichtung gefunden hat.