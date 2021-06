von Günther Vasel

Viel Neues gibt es von der Hauptversammlung der Narrenzunft Rehbock (der ersten seit zwei Jahren) zu berichten. 76 Narren hatten sich in der Wiesengrundhalle eingefunden, um ihren Zunftmeister Jendo Mirthes zu verabschieden und einen neuen Zunftmeister zu wählen.

Die Position des Zunftmeisters zu besetzen erwies sich schwieriger als gedacht. Nach vielen Vorgesprächen war schließlich Bruno König der Favorit. Mit einem denkbar knappen Ergebnis wurde er als neuer Zunftmeister gewählt. Neue Schriftführerin wurde Alessandra Kümmel, und die Zunftsäckelmeisterin ist nun Verena Busduga.

Der neue Narrenmeister Bruno König wurde 1970 in Pfullendorf geboren, ist verheiratet und gehört der Zunft seit 2018 an. der geprüfte Pharmareferent ist als Rehbock aktiv. Er wohnt in Aach, aber sein Herz schlägt in Volkertshausen, beteuert er. Als oberste Aufgabe sieht er das Zusammenschweißen im Verein und den Erhalt der traditionellen Werte. Bescheiden bittet er um Unterstützung, auch derjenigen, die ihn nicht gewählt haben. | Bild: Günther Vasel

Mit Humor gewürzt und mit charmantem französischen Akzent trug die bisherige Schriftführerin Séverine Tigé die Protokolle der letzten Jahre vor. Sie begann 2019 mit Noch-Bürgermeister Alfred Mutter und Noch-nicht-Bürgermeister Marcus Röwer. Der hatte um Verständnis gebeten, da er bisher mit Fasnet nicht viel am Hut hatte. Das hatte sich aber beim folgenden Narrentreffen wohl grundlegend geändert. Narrentreffen und Datenschutz waren die beherrschenden Themen 2019. 2020 konnte noch einmal die volle Fasnet in der neuen Wiesengrundhalle gefeiert werden. Unvergesslich war für viele Narren die Fahrt nach Berlin auf Einladung von MdB Andreas Jung. Auch die Narrentage in Eigeltingen zählten zu den gelungenen Veranstaltungen. Dann war Corona im Vormarsch. Tigé schloss mit den Worten: „Hätten wir gewusst, was danach kam...“

Übergabe der Amtsgewalt an Bruno König (links). Dem alten Narrenmeister Jendo Mirthes wurde viel Lob zuteil. Vier Jahre hat er die Zunft geführt. Nun kann er sich nun seinem Amt als 2. Kanzeler in der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee (NVHB) widmen.

Selina Trinkner konnte der Versammlung eine gute Kassenlage darlegen und Sven Möhrle, der die Kasse mit Jan Schellhammer geprüft hatte, bestätigte eine gelungen Kassenführung. Ein Resümee von vier Jahren als Zunftmeister und ein Dank an alle Unterstützer kennzeichneten den Bericht von Zunftmeister Jendo Mirthes. Die erste Fasnet in der neuen Wiesengrundhalle sei ein Erfolg gewesen. An der Dekoration fehle es noch ein wenig – man fühle sich erst so richtig wohl, wenn man wieder erste Löcher und Nägel in die Wand schlagen dürfe, so Mirthes. Besonders bedankte sich Mirthes bei dem Narrenrat, der ihn all den Jahren unterstützt habe und mit seiner Arbeit und seinen Ideen alles getan habe, um die Fasnet zu einem rundum gelungenen Fest zu machen, so Jendo Mirthes.

Die Narrenzunft gönnt sich ein neues Häs. Rechts die neue Uniform des Narrenrates und links die Uniform des Narrenpolizisten. Die Jacke ist nur Muster. Im Original ist sie marineblau gefärbt wie die Schirmmütze. Aufgrund der gute Kassenlage stimmte die Versammlung den nicht unerheblichen Ausgaben zu. | Bild: Günther Vasel

Mit den Worten „Liebe Freunde der Fasnet“, begann Bürgermeister Marcus Röwer seine Entlastung des Narrenrates. Zurückblickend auf 2019 gestand er einen intensiven, anstrengenden, aber schönen Einstieg in die örtliche Fasnet. Auf seinen Antrag wurde der Narrenrat einstimmig entlastet.

Nachgeholt wurden die Wahlen, die eigentlich letztes Jahr hätten stattfinden müssen. So wurden für ein weiteres Jahr gewählt: Benjamin Roll (2. Zunftmeister), Verena Busduga (Zunftsäckelmeisterin), Nathalie Renner (Oberbacheholzwieb), Michael Benitz (Oberholzer), Dunja Schädler und Thomas Haßler (Narreneltern) und die Narrenrätinnen und Narrenräte Cornelia Sturm, Roland Sturm Daniel Krause und Julian Trinkner.

Regulär für zwei Jahre wurden gewählt: Bruno König (Narrenmeister), Alessandra Kümmel (Schriftführerin) Rainer Behnke (Oberrehbock), Volker Schädler (Narrenpolizist) sowie Sahra Miczuga und Dirk Schmid in den Narrenrat.