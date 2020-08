von Günther Vasel

Austoben und dabei etwas lernen, so könnte man die Aktion des SV Volkertshausen am vergangenen Wochenende zusammenfassen: Der Fußballverein hatte Steffen Rösel aus Bodman-Ludwigshafen dazu eingeladen, mit den Jüngsten des Vereins zu trainieren.

Spaß, Technik, Schnelligkeit

Steffen Rösel, Sonderpädagoge, Sportlehrer und Inhaber der Trainerlizenz A hat schon 25 Fußball-Camps dieser Art initiiert. Er sagt, sein Interesse habe schon immer den ländlichen Vereinen gegolten.

Es handle sich aber nicht um eine Sichtung oder um Talentsuche, betont der Sportlehrer. Vielmehr gehe es darum, Spaß am Fußballspielen zu haben und die Koordination, Technik, Schnelligkeit und kognitiven Fähigkeiten auszubauen.

Parcours mit neun Stationen

Insgesamt 36 Kinder und Jugendliche – aktive Spieler im Alter von 6 bis 14 Jahren – fanden sich auf dem Fußballplatz in Volkertshausen ein. In Vierergruppen bewältigten sie den aufgebauten Parcours. Ging es in der ersten Station ums Kopfball-Training, war danach Sprintschnelligkeit, sichere Pässe geben oder sicheres Verteidigen gefragt. Beispielsweise mussten LED-Lichter, die im Kreis angeordnet waren und zufällig blinkten, von den Kindern ausgetreten werden.

Insgesamt neun Stationen forderten die Konzentration und Geschicklichkeit der Teilnehmer. Betreut wurden diese von Spielerinnen und Spielern im Alter zwischen 15 und 21 Jahren aus der Spielergemeinschaft See-Ende. Es machte allen Nachwuchs-Spielern sichtlich Spaß, die einzelnen Stationen zu meistern.

120 Euro pro Teilnehmer

„Es ist dieses Jahr schon das sechste Camp das wir ausrichten“, erzählte Steffen Rösel. „Insgesamt waren es bisher 25 Camps in Bodman-Ludwigshafen. In Heudorf waren wir erstmals auswärts und Volkertshausen ist nun das zweite Auswärts-Camp.“

Die Übungsgeräte habe er privat angeschafft, teilweise selbst gebaut, so der Fußball-Trainer. Die Kosten für die Camps betragen rund 120 Euro pro Teilnehmer. Darin sind ein Ball, ein Trikot, Getränke und ein Mittagessen enthalten.