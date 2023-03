Ein Konzert der besonderen Art: Jugend trifft Klassik. Voll getroffen. Die jungen Künstler zeigten in der Alten Kirche Volkertshausen eindrucksvoll ihr Können. Die acht jugendlichen Musikerinnen und Musiker haben alle das goldene Jugendmusiker-Leistungsabzeichen erworben. Aber was macht man daraus? Die rettende Idee hatte Torsten Heggemann. Selbst leidenschaftlicher Musiker, organisierte er die Plattform für Auftritte. Unter dem Motte „Jugend trifft Klassik“ war der erste Abend in Engen. Nun bot der Kulturverein Alte Kirche in Volkertshausen dem Ensemble eine weitere Möglichkeit, den hochkarätigen Musikern ihr Können der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Truppe stellt sich immer selbst zusammen und sucht die Musikstücke gemeinsam aus. Etwa 100 Gäste hatten in der Alten Kirche Platz genommen, um sich musikalisch verwöhnen zu lassen. Das ging gleich richtig los mit dem Trompetentrio Maren Heggemann, Jonas Fluck und Manuel Holwegler. Sie interpretierten Stalagmite von Marc Jeanbourqin. Dem Klarinettensole von Lena Heggemann von Erland von Koch folgte Thomas Kamenzin mit einer Bachsonate. Die Klavierbegleitung übernahm, wie auch bei den folgenden Stücken Carina Mattes. Wie man zwölf Töne pro Sekunde auf dem Marimbaphon spielen kann, zeigte Elias Frank mit dem Hummelflug von Nikolai Rimski.

Den ersten Teil des Abends bestritt Emma Rauch mit vier Sätzen aus Five Bagatelles von Gerald Finzi. Carina Mattes zeigte mit den Sätzen eins und zwei einer Sonate von Ludwig van Beethoven ihr ganzes Können. Ein Quartett mit Lena und Maren Heggemann, Niklas Kopp und Carina Mattes bereitete auf das Ende des großartigen Konzertabends vor. Noch Einmal trat Thomas Kamenzin aus dem Konzert für Querflöte von Carl Stamitz auf. Dann stand das ganze Ensemble auf der Bühne und verabschiedete sich mit der „Royal Fireworks“ von Händel. Durch das Programm führte sachkundig Katrin Sartena. Das Publikum feierte die Akteure frenetisch.