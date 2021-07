von Günther Vasel

In der Hauptversammlung des Musikverein Volkertshausen stellte sich heraus, wie stark betroffen von den Auswirkungen und Bestimmungen der Pandemie die Musiker waren. Mit viel Kreativität wurde dennoch musiziert. Die neue MV-Vorsitzenden Hanna Göggelmann entschuldigte sich zu Beginn: Sie habe selten an solchen Veranstaltung teilgenommen und noch nie eine geleitet. Die Versammlung lief unter ihrer Leitung dennoch vorbildlich ab.

Volkertshausen Neuanfang nach langer Zwangspause: Männergesangverein Eintracht Volkertshausen trifft sich zur Hauptversammlung Das könnte Sie auch interessieren

Unverhofft sei die Amtsniederlegung von Dirigentin Elke Baumgärtner gekommen, doch mit Simon Geigges sei ein geeigneten Nachfolger gefunden worden. Simone Inholz berichtete als Schriftführerin von den besonderen Ereignissen und hob den traditionellen Hock mit kurzweiligen Einlagen wie Rückwärtsspielen und Instrumententausch hervor. Der Musikverein nahm auch an der bundesweiten Aktion der Balkonkonzerte teil. Einen öffentlichen Auftritt gab es beim Platzkonzert fürs Hegau Jugendwerk in Gailingen. Lang sei hingegen die Liste ausgefallener Veranstaltungen.

Volkertshausen Musikverein Volkertshausen bietet beim Jahreskonzert ein anspruchsvolles Programm Das könnte Sie auch interessieren

Als Jahr des Innehaltens betrachtete Dirigent Simon Geigges die vergangene Zeit. Als Höhepunkt berichtete Geigges von der Teilnahme des Vereins am Förderprogramm Impuls, ein Zehn-Millionen-Euro-Startprogramm für Amateurmusik im ländlichen Raum mit den drei Modulen Kreativer Neustart mit der musikalischen Weiterentwicklung im Ensemble, genreübergreifende Musik umgesetzt durch ein Picknick-Konzert im Spätsommer und einem Ensemblekonzert am 5. Dezember. Das Modul B beinhaltet die Mitgliedergewinnung mit den Schwerpunkten Nachwuchsgewinnung mit Instrumentenvorstellung und projektweises Mitspielen von Neu-/Wiedereinsteigern. Im Modul C geht es um Strukturstärkung wie Ensemblemusik zur flexiblen Umrahmung von Veranstaltungen, Fortbildungen für Dirigenten und Musiker/innen mit Registerarbeit und Ensemblemusizieren (C1-Kurs), sowie der Jugendarbeit. Die zugesagte Fördersumme beträgt für den Musikverein 11.000 Euro.

Frei Verfügbar Nichts mehr verpassen mit der Hegau-Mail: So erhalten Sie kostenlos die Themen ihrer Heimat am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Marcus Röwer nahm dann die Entlastung des Vorstandes vor. Röwer betonte in seinen Worten, dass die Pandemie den Verein besonders getroffen habe, aber trotz laufenden Änderungen in den Bedingungen der Verein nicht resigniert habe und mit positiver Einstellung das Beste aus der Situation gemacht habe.