Kann es denn besser werden? Beste Musik, einfühlsame Poesie, strahlendes Wetter und begeistertes Publikum. Der Musikverein Volkertshausen hat sich vorgenommen, ein Experiment zu meistern. Gefördert wurde das besondere Konzert vom bundesweiten Programm Impuls, mit dem Claudia Roth, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Amateurmusik in ländlichen und strukturschwachen urbanen Räumen im Anschluss an die Pandemiebeschränkungen fördern will. Insbesondere Musikvereine sollten so zur schnellen Wiederaufnahme der Proben- und Konzerttätigkeit befähigt werden. Bundesweit wurden mit dem Förderprogramm, das vergangenes Jahr ausgelaufen ist, knapp 27 Millionen Euro ausgeschüttet. Eine Förderzusage gab es auch für das Projekt in Volkertshausen, das nun für beste Unterhaltung sorgte.

Viel Musik bot die Kapelle unter der Stabführung von Simon Geigges und auch Andreas Maurer, langjähriger Leiter der Jugendkapelle Volkertshausen, war mit von der Partie. Gemeinsam mit dem Poeten Nik Salsflausen gestalteten sie etwas versteckt hinter der Wiesengrundhalle einen Sommerabend. Der Ort war wohl gewählt, denn die Sonne meinte es wieder gut in Volkertshausen. Da war jeder Schattenplatz willkommen. Im Laufe des Konzerts angelten sich auch die Musiker, die bis dahin in der Sonne brutzelten, einen großen Sonnenschirm.

Das Jugendorchester Volkertshausen, verstärkt durch das Jugendorchester Bodman-Espasingen, begann traditionell die Darbietungen. Die Hits „Final Countdown“, „Musik From Cars“ und „Checkpoint“ standen auf dem Programm. Mit Glenn Miller und mit Walzerklängen begeisterte das Salonorchester das Publikum. Die Leitung hatte wie immer Roland Greuter.

Nach einer Pause, das Publikum nutzte sie für den Einkauf von Getränken und zur Stärkung mit einer Grillwurst, kam dann der Auftritt von Simon Geigges mit seinen Musikerinnen und Musikern. Das Besondere an der Auswahl der Musikstücke war, dass die zu Ehrenden des Musikvereins sich die Stücke gewünscht hatten. Da gab es Musik aus Carmina Burana von Carl Orff den Welthit „O Fortuna“ zu hören, drei Sätze der „A little Concert“ Suite von Alfred Reed, und der Ungarische Tanz Nr. 5 von Johannes Brahms zu hören. Gewünscht waren weiterhin „Hinterm Horizont“ von Udo Lindenberg, Stücke aus den Musicals „LaLaLand“ und „The Greatest Showman“.

Nik Salsflausen führte nicht nur mit so manchem spaßigen Kommentar durchs Programm, sondern gab einige Kostproben von seinen eigenen poetischen Werken zu Gehör. Es war ein buntes Programm, gut gespielt, gut gesprochen und vom Publikum mit großem Applaus gewürdigt.

Einen Höhepunkt bildeten die Ehrungen. Der Verbandspräsident des Musikverbandes Hegau-Bodensee, Johannes Steppacher, ließ es sich nehmen, die Ehrungen auszuführen. Es muss nicht erwähnt werden, das alle ausgezeichneten Musikerinnen und Musiker über eine lange ehrenvolle Tätigkeit im Musikverein und darüber hinaus innehatten.

Ihr Engagement und ihre Begeisterung, sich für die Gesellschaft einzusetzen, habe für den Musikverein Volkertshausen, für den Blasmusikverband Hegau-Bodensee (BHB) bis zum Bund Deutscher Blasmusikverbände (BDB) Zeichen gesetzt, betonte Steppacher. Es werde auch wertvolle Jugendarbeit geleistet.