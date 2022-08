von Günther Vasel

Hervorragend organisiert war das 17. Internationale Käfertreffen in Volkertshausen. Über 300 Oldtimer-Käfer waren angemeldet und die Teilnehmer erlebten ein großes Fest über drei Tage mit guter Stimmung und zufriedenen Gesichtern.

In Volkertshausen wurde der Verein Käfer-Freunde Hegau-Bodensee 1989 gegründet. Jetzt konnten die Käferfreunde nach zweijähriger Corona-Pause zum 17. Mal die Liebhaber der legendären Fahrzeuge nach Volkertshausen einladen. Waren es 2018 noch 168 Teilnehmer, so fanden sich, nach den durch die Pandemie ausgefallenen Treffen, dieses Mal über 300 Enthusiasten mit ihren liebgewonnenen Käfern ein.

Planungen von 2020 haben sich bewährt

Es war ein buntes Bild auf dem Volkerthauser Espen und vor dem Sportplatz im Gewerbegebiet Bärenloh mit den hergerichteten Fahrzeugen. Die Vorsitzende des Vereins Esther Schmidt zeigte sich hoch zufrieden mit der Veranstaltung. Seit fast einem Jahr lief die Vorbereitung. „Wir konnten aber vieles vom ausgefallenen Treffen 2020 in die Planung übernehmen“, berichtet die amtierende Vorsitzende. Sie hatte den Vereinsvorsitz 2020 von Uwe Miczuga übernommen, der aber auch bei diesem Käfertreffen mit Rat und Tat wieder aktiv dabei war.

„Wir konnten aber vieles vom ausgefallenen Treffen 2020 in die Planung übernehmen.“ Esther Schmidt, Vorsitzende der Käferfreunde | Bild: Günther Vasel

Der gesamte Verein fungierte als Helfer und überdies konnte der Sportverein Volkertshausen großartig unterstützen. Gut hundert Helfer waren für das leibliche Wohlbefinden verantwortlich und sorgten vom Frühstück bis spät in die Nacht für Essen und Trinken.

Neues Konzept nach zwei Jahren Corona-Pause Generationswechsel Einen Generationswechsel im Vorstand haben die Käferfreunde Hegau-Bodensee, die in Volkertshausen beheimatet sind, bereits bei der Hauptversammlung im vergangenen Herbst vollzogen. Der bisherige Vorsitzende Uwe Miczuga stellt sich nach 31 Jahren nicht mehr zur Wahl. Seine Nachfolgerin ist Esther Schmidt. Uwe Miczuga wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Als Team haben sie die Veranstaltung in Volkertshausen jetzt gemeinsam organisiert. Von Wiesen vors Vereinsheim Zur Traditionsveranstaltung stand das Festzelt nicht mehr auf den Wiesen im Espengelände, sondern direkt vor dem Vereinsheim des SV Volkertshausen auf dem Sportgelände. Der SV als Mitveranstalter kann so die Bewirtung logistisch besser abwickeln, und es besteht, durch die vorhandene Umgrenzung, die Möglichkeit, alle Hygienemaßnahmen umzusetzen. Das bisherige Festgelände konnte als Campingwiese genutzt werde. Erstmals zugelassen In der 32-jährigen Geschichte des Treffens waren erstmals auch wassergekühlte Fahrzeuge zugelassen, da die ersten wassergekühlten Baureihen des VW-Konzerns inzwischen älter als 30 Jahre sind und den Oldtimer-Status erreicht haben. Damit konnten nun auch die Liebhaber dieser Volkswagen-Modelle am ursprünglich als Käfertreffen etablierten Ereignis teilnehmen. „Ein wichtiger Schritt, um es auch dem Vereinsnachwuchs zu ermöglichen, die Tradition weiterzuführen und aktiv teilzunehmen“, so die Vorsitzende Esther Schmidt. (va)

Uwe Miczuga (r.) und Esther Schmidt mit Petra Lechleitner und Tochter Damara (v.l.). | Bild: Günther Vasel

In erster Linie gab es VW-Käfer in den Reihen zu bestaunen. Viele Besitzer hatten ihr Auto nahezu schrottreif aufgekauft, um sie wieder herzurichten. Am Anfang erfolgte meist die komplette Zerlegung der Fahrzeuge, die Einzelteile wurden restauriert und wieder zusammengebaut. Was nicht mehr zu retten war, musste auf oft schwierigen Wegen neu oder gebraucht besorgt werden. Erst als der Lack aufgefrischt oder neu trocken war, hüpfte so manches Käfer-Liebhaber-Herz vor Freude.

Zum Käfertreffen zählt auch der Wettbewerb

Die Fahrzeuge wurden in verschiedenen Klassen prämiert. Die Abstimmung erfolgte online per Internet unter den Teilnehmern. 178 Stimmen waren es schließlich, die den Platz bestimmten. In der Kategorie meiste Aufkleber gewann Pascal Ziegler. Sein Bulli zierten 230 Aufkleber unter dem Motto „Make peace not war“ – Macht Frieden statt Krieg. Die größte angereiste Gruppe kam aus der Schweiz unter Führung von Larry Cavalli mit 20 Fahrzeugen. Extra aus Jesolo reiste Daniel Spiss an und hatte mit 708 km den weitesten Weg.

Wenn es auch nicht der erste Platz war, stolz ist man doch auf einen so schön restaurierten VW-Käfer. | Bild: Günther Vasel

Als das schönste Fahrzeug wurde ein 1985 in Mexiko gebauter Käfer 1200 mit 90 PS gewählt. Petra Lechleitner mit Tochter Damara brachen in Jubel aus. Die Sieger gehören zum Käferclub Oberland Tirol.

Viele Besucher zeigen sich beeindruckt

Auch die Gemeinde zeigte sich mit dem Verlauf der Veranstaltung zufrieden. Die Regeln zum Schutz des Sportplatzes wurden eingehalten und es kam zu keinen nennenswerten Zwischenfällen.

Eine gelungene Schau von heißgeliebten Oldtimern, liebevoll restauriert zum Stolz der Besitzerinnen und Besitzer. Viele Besucherinnen und Besucher zeigten sich hoch beeindruckt von der immensen Arbeit und Leidenschaft, die hinter den glänzenden Fahrzeugen verborgen sind.