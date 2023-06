Einfach hat es der Sozialverband VdK Aach/Volkertshausen nicht. Zwar ist die Kasse gefüllt, aber es fehlt an Teilnehmern für Ausflüge und Aktionen. Auch an der Anzahl der Mitglieder kann es eigentlich nicht liegen, so der Vorsitzende Klaus Wilhelm. Mit 13 Neuaufnehmen zählt der Ortsverband jetzt 152 Mitglieder. Dennoch musste das Mittwochstreffen bis auf Weiteres ausgesetzt werden, da es durchschnittlich nur fünf Teilnehmer waren. Die personellen Schwierigkeiten drücken noch dazu. Die Schriftführerin gab aus persönlichen Gründen das Amt ab, so Wilhelm. Die Arbeit wurde auf den Vorstand verteilt. Der will aber auch nächstes Jahr aufhören, bedauert Wilhelm.

Enttäuscht zeigte sich Wilhelm über das Verhalten der Jubilare. Von sieben angeschriebenen habe sich nur einer gemeldet und sein Kommen zugesagt. Das war Alfred Mutter, der seine Ehrung in Empfang nahm. Kassiererin Elisabeth Waibel berichtete von einer sehr guten Kassenlage, die ausreiche, auch dieses Jahr die eine oder andere Ausfahrt zu unternehmen.

Bürgermeister Marcus Röwer leitete die Entlastung. Röwer unterstrich die Bedeutung des Sozialverbands VdK und hoffte, dass dieser einen guten Weg für die Zukunft finden möge. Man sehe an den Zahlen auch in anderen Ortsverbänden im Kreis, dass das fachliche und sachliche Wissen des VdK sehr gefragt sei, aber für interne Aktivitäten immer weniger Interesse vorhanden sei.

„Es ist unser Verein“, appellierte Wilhelm an alle Mitglieder und forderte dazu auf, sich Gedanken zu machen, wie ein stärkeres Miteinander zu bewerkstelligen sei. Er und die Vorstandsmitglieder bitten um Vorschläge, wie das soziale Miteinander gestärkt werden kann. Da möge sich jede und jeder an die schönen Stunden in seinem Leben erinnern und bedenken, dass es auch im Alter und mit so manchen Zipperlein möglich ist, den Morgen, Nachmittag oder Abend in geselliger Runde zu verbringen. Oder noch besser, einen Ausflug mit dem Bus zu unternehmen. Es gebe auch kurze Ausflüge per Bus.