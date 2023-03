Die Jugend hatte jüngst zum ersten Mal im Gemeinderat das Wort. Drei junge Damen stellten das Konzept vor, mit dem sich die Volkertshauser Jugend in der Mitgestaltung des Ortes einbringen will.

Die Idee der Jugendlichen ist dabei nicht, einen Jugendgemeinderat zu bilden. Diese Möglichkeit sei zu steif, wenn es um die Mitarbeit möglichst vieler Jugendlicher geht. Da müsse ja ein Proband unter Umständen Jahre auf eine direkte Mitarbeit warten, so Hannah Singer. Sie, Lara Schellhammer und Layla Dieckmann stellte eine andere Lösung vor. Zunächst sollen in kleinen internen Foren die zu bearbeiteten Themen diskutiert werden, um sie dann im Großen Forum unter großer Beteiligung vorgestellt, beraten und dann bei der Sitzung des Gemeinderats erläutert werden. Der Gemeinderat war begeistert von dieser Variante der Jugendbeteiligung und Bürgermeister Marcus Röwer sagte volle Unterstützung zu.

Geändert wurde die Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung. Die werden jetzt im Internet unter www.volkertshausen.de bereitgestellt. Bürgerinnen und Bürger können dann bequem daheim am Computer Bekanntmachungen abrufen. Bauleitpläne müssen aber weiterhin im Amtsblatt bekanntgemacht werden. Die Tafel im Rathaus steht aber bis auf Weiteres als Serviceleistung der Gemeinde zur Verfügung. Teurer wird es bei der Reinigung von Schule, Kindergarten und Wiesengrundhalle. Da die Gemeinde mit den Leistungen der bisherigen Firma nicht zufrieden war, wurde die Arbeit mithilfe der Firma Clean Beratung neu ausgeschrieben. Die Kosten für die Reinigungsleistungen betragen rund 100.000 Euro. In Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Grundschule wird für die sportlichen Aktivitäten eine Laufbahn erstellt. Man rechnet dafür mit Kosten von rund 50.000 Euro. Diese Kosten wollen sich Gemeinde und Förderverein teilen. Die Laufbahn ist im Haushalt zwar noch nicht vorgesehen, so Bürgermeister Röwer, aber die Maßnahme wurde durch ein Kopfnicken der Rechnungsamtsleiterin Christine Wikenhauser abgesegnet. Und noch einmal Sport. Es soll eine überregionale Fahrradroute eingerichtet werden. Die Gemeinden Steißlingen, Orsingen-Nenzingen, Eigeltingen und Aach planen einen 45 Kilometer langen Rundkurs, der auch durch Volkertshausen führen soll. Die Projektgruppe hat die endgültige Route noch nicht festgelegt. Für Volkertshausen kämen lediglich die Kosten für eine Beschilderung in Frage.