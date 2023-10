Für eine Maschine ist es ein stolzes Alter. Das Sägegatter der Firma Ljubetic hat viele, viele Arbeitsstunden auf dem Buckel, und das wurde zünftig gefeiert. Im Jahr 2019 hat die Firma das Gatter in Bankholzen abgebaut. Viel Arbeit war erforderlich, bis der erste Baumstamm in Bärenloh gesägt werden konnte. Alleine für das Fundament wurden Tonnen von Beton verbaut. Bevor der erste Schnitt getan werden konnte, war noch jede Menge Arbeit in Instandhaltung, Elektrotechnik, Schleiferei und Werkzeuge zu investieren. Aber es hat sich gelohnt, meint Inhaber und Geschäftsführer Reinhard Ljubetic.

Die Firma Ljubetic ist der dritte Eigner des Gatters. In Betrieb ging das Sägegatter vermutlich 1923, als vor 100 Jahren. Wann es gebaut wurde, ist nicht so ganz klar, so Ljubetic. Damals gab es noch keine Serienfertigung. Ein Gatter wurde entworfen, gebaut und ausprobiert. Meist zeigten sich dann Möglichkeiten der Optimierung und Verbesserung. Dann wurde gebaut und wieder probiert, bis eine zufriedenstellende Maschine dem Kunden ausgeliefert werden konnte.

Den Gästen der Firma wurde viel geboten. So stellte die Eigeltinger Firma Muffler ihre Blockbandsäge in Aktion vor. Markus Muffler am Steuerpult demonstrierte, wie Baumstämme bis zu einem Durchmesser von 1,4 Meter problemlos in Bretter gesägt werden können. Ärgerlich werde es, so Muffler, wenn in diesen doch sehr alten Stämmen Fremdkörper wie Nägel, Schrauben, Steine oder andere Dinge eingewachsen sind. Dann ist schnell mal ein Sägeband dahin.

Holzabfälle, die beim Sägen entstehen, werden zu Hackschnitzeln verarbeitet. Das passiert auf einem großen Lastwagen, der für zu dicke Holzteile eine hydraulische Spaltzange montiert hat. Danach werden die Holzteile in ein Häckselwerk befördert. Mit großer Kraft zerlegt das Häckselwerk das Holz in kleine Teile. Demonstriert wurde eine solche Anlage vom Forstbetrieb Leitz aus Stockach. Juniorchef Kevin Leitz erklärte den Gästen den Vorgang. Die Gäste waren rundum zufrieden, wurden sie doch auch mit Kaffee und Kuchen mit selbstgemachten Dünnele sowie mit vielerlei Getränken verwöhnt. Ein toller Tag für die Holztechnik.