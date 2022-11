von Günther Vasel

Die Idee ist beim gemütlichen Beisammensein entstanden, und aus der Idee ist ein schöner Beitrag für die Kinder-und Jugendhospizarbeit in Konstanz herausgekommen. Denn Edeltraud Nübling und Katja Neidhart saßen beisammen und dabei kam ihnen die Idee, mit einem Flohmarkt den Hospizverein Konstanz bei der Kinder- und Jugendarbeit zu unterstützen.

Denn seit über 15 Jahren begleitet und berät das Team Kinder- und Jugendliche kostenfrei, wenn ein Kind selbst lebensbedrohlich krank oder verletzt ist, wenn ein Familienmitglied schwer krank ist oder im Sterben liegt, aber auch wenn ein nahestehender Mensch gestorben ist.

Beratung und Austausch für leidende Kinder und Jugendliche

Viele der Angebote des Vereins werden ausschließlich über Spenden finanziert. So beispielsweise auch die Trauergruppen mit dem Namen „Alles ist jetzt anders“ für Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis zwölf Jahren, die Trauergruppe „los(t)“ für Jugendliche ab 13 Jahren und das Angebot „Geschwisterzeit“ für gesunde Geschwister von schwer kranken Kindern oder von Kindern mit Behinderung.

Büsingen Schola8 erfüllt Dorfkirche mit faszinierenden Klängen Das könnte Sie auch interessieren

Die Betroffenen sollen beraten werden, sich mit Menschen in einer ähnlichen Situation austauschen, und sich so gestärkt den Herausforderungen in ihrem Leben stellen können.

Freiwillige sind schnell gefunden

Der Flohmarkt für den guten Zweck in der Radsporthalle war schnell organisiert. Der Radsportverein stellte Halle und Nebenräume zur Verfügung und Freiwillige für Werbung und Mitarbeit waren ebenfalls schnell zur Stelle. Die zehn Helferinnen und Helfer bauten auf, was rund 40 Personen an Spenden für den Flohmarkt vorbeigebracht hatten. Es gab Kaffee und Kuchen und mit dem Ergebnis waren die Initiatorinnen sichtlich zufrieden, denn die Gesamteinnahmen belaufen sich auf 2179 Euro, welche dem Verein übergeben werden konnten.

Was übrig blieb, wurde an den Kindergarten und die Kinderkrippe Volkertshausen, den Kindergarten Eigeltingen, das Frauenhaus Singen, verschiedene Bücherschränke, die Diakonie Radolfzell und an das Deutsche Rote Kreuz Radolfzell weitergereicht.