In der Kleingartenanlage an der Steißlinger Straße ist es am Donnerstagmorgen laut Polizei zu einem Brandausbruch in einer Gartenlaube gekommen. Einer Autofahrerin fiel auf der Straße zwischen Volkertshausen und Wiechs starke Rauchentwicklung im Bereich der Kleingartenanlage auf, woraufhin sie die Feuerwehr verständigte. Die Feuerwehr Volkertshausen löschte die bereits in Vollbrand stehende Gartenlaube.

Singen Feuerwehr fährt Großeinsatz nach Küchenbrand Das könnte Sie auch interessieren

Ein Übergreifen der Flammen auf andere Lauben konnte – wie es im Polizeibericht heißt – erfolgreich verhindert werden. Den entstandenen Schaden an der selbst errichteten Gartenlaube beziffert sich nach Schätzung der Polizei auf rund 1000 Euro. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Brand durch eine nicht vollständig abgedrehte Gasflamme der Kochstelle entstanden sein dürfte.