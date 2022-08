Volkertshausen vor 2 Stunden

Feuer auf der Autobahn 98: In Höhe von Volkertshausen steht ein Transporter plötzlich im Vollbrand

Die A 98 ist am Dienstag gesperrt, nachdem ein Transporter in Flammen aufgegangen ist. Am Ende des aufwändigen Feuerwehreinsatzes stehen ein Vollbrand, ein Auffahrunfall und ein Schaden von mehr als 57.000 Euro.