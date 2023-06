Volkertshausens ehemaliger Bürgermeister Alfred Mutter war mit dem Frauenchor zu Besuch in der italienischen Partnergemeinde Bolsena – und das bei weitem nicht zum ersten Mal. Doch diesmal sollte es etwas Besonderes werden. Schon vorher informierte ihn die Sekretärin von Bürgermeister Paolo Dottarelli, er möge doch einen Lebenslauf schicken. Verwundert habe er nach dem Grund gefragt, wie er dem SÜDKURIER berichtet. Man habe eine Überraschung geplant, sei die lapidare Antwort gewesen. Der Altbürgermeister tat, um was er gebeten wurde.

In der Urkunde heißt es: Verleihung der Ehrenbürgerschaft und Übergabe des Stadtschlüssels an Alfred Mutter. Auf Vorschlag des Bürgermeisters beschließt der Stadtrat von Bolsena einstimmig die Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Stadt Bolsena als Zeichen der Wertschätzung und als Anerkennung dafär, dass es dazu beigetragen hat, den Namen der Stadt Bolsena zu ehren und ihre Kultur und Tradition zu verteidigen. Bolsena 9.Juni 2023 Der Bürgermeister Paolo Dottarelli | Bild: Günther Vasel

In Bolsena angekommen, startete Mutter mit seiner Reisegesellschaft am nächsten Morgen die obligatorische Tour durch die Partnerstadt. Im Rathaus angekommen wurde er sofort in den Sitzungssaal gebeten. Die Reisegruppe habe aber darauf gedrängt, erst das Amtszimmer des Bürgermeisters zu sehen. Schließlich habe die Sekretärin nachgegeben, erinnert sich Mutter: Also erst Amtszimmer ohne Bürgermeister, dann Sitzungssaal. Hier wartete schließlich nicht nur der Bürgermeister von Bolsena, sondern auch eine große Anzahl vieler Gesichter, die Alfred Mutter bekannt vorkommen mussten. Zu seiner Überraschung sei er gleich nach vorne geleitet worden und musste neben dem Bürgermeister Platz nehmen. Der habe seine Rede mit den Worten begonnen, dass es ja verschiedene Bürger in Bolsena gäbe, darunter auch solche, die gar nicht dort wohnten.

Schließlich sei das Geheimnis des Empfangs und der Feierlichkeit offenbar geworden. Alfred Mutter wurde zum Ehrenbürger ernannt. „Über 25 Jahre hat er die Besuchergruppen in Bolsena und in Volkertshausen betreut“, so Bürgermeister Paolo Dottarelli. Alfred Mutter habe stets dazu beigetragen, den Namen der Stadt Bolsena zu ehren und ihre Kultur und Tradition zu verteidigen. Die Überraschung sei vortrefflich gelungen, erinnert sich der Geehrte nach seine Rückehr in der Heimat. Nun fühle er sich verpflichtet, sein Italienisch zu verbessern und auch weiterhin Besuchergruppen zu betreuen. Dazu werde es schon bald Gelegenheit geben, denn im Juli steigt die große Jubiläumsfeier anlässlich der 25-jährigen Bestehens der Gemeindepartnerschaft.