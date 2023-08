Volkertshausen vor 2 Stunden

Familien gehen mit Steinen und Stangen aufeinander los! Polizei muss prügelnde Menge trennen

Zehn Menschen geraten am Montagabend in Volkertshausen so sehr in Streit, dass sie nur ein Großaufgebot der Polizei beruhigen kann. Eine 39-Jährige bekommt allerdings eine Eisenstange auf den Kopf.