von Günther Vasel

Die Alte Kirche ist gut gefüllt, das Publikum aufmerksam, die musikalische Begleitung der Szene angepasst, der Autor beherrschend und beeindruckend, das Thema Krieg aktuell. So lässt sich in wenigen Worten die Erzählzeit in Volkertshausen zusammenfassen.

Der österreichische Autor Alois Hotschnig wurde im Jahr 1959 im Drautal in Kärnten geboren. Nach seiner Matura studierte er einige Zeit lang Medizin, Germanistik und Anglistik. Sein Erfolg als Schriftsteller begann im Jahr 1989 mit der Erzählung „Aus“. Er wurde mit vielen Ehrungen und Auszeichnungen bedacht, und seine Werke werden in mehrere Sprachen übersetzt. Hotschnig lebt als freier Autor in Innsbruck und schreibt Prosa, Gedichte, Theaterstücke und Hörspiele.

Mutter Norwegerin, Vater Wehrmachtssoldat

In seinem Buch „Der Silberfuchs meiner Mutter“ erzählt Hotschnig eine Geschichte, die zum Ende des Zweiten Weltkrieges, hier von 1942 an, sicher kein Einzelschicksal ist, aber einen seltenen Aspekt der Kriegstragödie beleuchtet. Es ist die Geschichte einer Norwegerin, die, von dem Wehrmachtssoldaten Anton Halbleben geschwängert, Norwegen verlassen muss, nach Österreich reist und dort das Kind bekommt.

Das Kind ist der Erzähler der Geschichte. Sie, ihr Verlobter und ihr Kind wollen dort ein neues Leben beginnen. Doch das ist nicht einfach. Anton Halbleben lehnt die Vaterschaft ab, Heinz, das Kind, kommt in ein Heim und dann zu Pflegeeltern. Nach Kriegsende findet die Mutter Heinz durch das Rote Kreuz und sie ziehen nach Lustenau.

Der Sohn versucht beharrlich zu klären, wer sein Vater ist und was damals alles geschehen ist. Die Fragen lassen ihn nicht los. Heinz flieht in die Geschichten, die er als Heranwachsender selbst erfindet. Auf kleinen Theaterbühne und im Film als Schauspieler setzt sich das später fort. Und am Ende wird es doch noch hoffungsvoll.

Es ist ruhig in der Alten Kirche. Gespannt hört das Publikum der etwas rauchigen, sonoren Stimme des Autors zu. So etwas wie Spannung liegt in der Luft. Ein guter Start des Kulturvereins Alte Kirche.