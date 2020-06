Ein 33 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Überholvorgang auf der Landstraße 189 zwischen Volkertshausen und Beuren ins Schlingern geraten und gestürzt. Das teilt die Polizei mit. Dabei hat er sich schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Mehrere Meter in eine Böschung gerutscht

Der Unfall geschah am Dienstag gegen 18.30 Uhr, nachdem der Mann nach einem Überholvorgang wieder nach rechts einscheren wollte. Dabei übersah er laut Polizeiangaben vermutlich einen langsamer werdenden Traktor, der in gleicher Richtung fuhr, aber rechts abbiegen wollte. Um eine Kollision zu verhindern, bremste der Motorradfahrer stark ab, stürzte dann aber selbst. Er rutsche mitsamt Motorrad mehrere Meter in eine Böschung auf der anderen Straßenseite.

Das Motorrad musste abgeschleppt werden, die Polizei schätzt den Schaden auf 3000 Euro.

Singen Das bange Warten auf die Ampel-Anlage: Es kracht weiter an der gefährlichen Kreuzung bei Singen-Beuren Das könnte Sie auch interessieren