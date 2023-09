25 Jahre Partnerschaft zwischen Bolsena und Volkertshausen. „Es sind Freundschaften entstanden, und diese sind Grundlage für gegenseitiges Verständnis für Lebenswirklichkeiten und Situationen“, so Bürgermeister Marcus Röwer in seinen Worten zum Festakt des Jubiläums in der Alten Kirche in Volkertshausen. Es ist eine besondere deutsch-italienische Verbindung, die in all den Jahren immer wieder intensiviert wird.

Säule für friedliches Zusammenleben

„Und das gegenseitige Verstehen ist Grundlage für ein friedvolles Zusammenleben“, sagte Röwer weiter. Die Freundschaften zwischen den Staaten könne man nicht den politischen Führern wie Scholz und Melonie überlassen, sondern Freundschaft zwischen den Nationen lebe von den Freundschaften an der Basis, Freundschaften ihrer Bürger, betonte Bürgermeister Röwer. Und diese Partnerschaften seien schlussendlich auch eine Säule für friedliches Zusammenleben in Europa. Er wünsche sich, dass diese Partnerschaft noch viele Jahre so freundschaftlich und verbunden bleibe.

Der Bürgermeister von Bolsena, Paolo Dottarelli, zeigte sich in seiner Ansprache dankbar, dass sich die Länder kennenlernten, dass man in der Partnerschaft Entgegenkommen und Freundschaft erfahren dürfe. Die 25 Jahre seien schnell vergangen, es habe viele Wechsel in der Politik gegeben, aber die Freundschaft müsse weitergeführt werden. Dazu gehöre auch, sich mit der Geschichte, den Meinungen und Ansichten auseinanderzusetzen. Es gelte, die Werte der Freundschaft an die nächste Generation weiterzugeben. Bürgermeister Dottarelli wies auf das große Projekt hin, wenn Bolsena dieses Jahr noch alle Partnergemeinden, Llorett de Mar, Spanien, Sepino (Molise, Italien) und Volkertshausen zu sich einlädt, um Erfahrungen auszutauschen und die Freundschaften zu festigen.

Es sei ein großartiges Jubiläum, so Landrat Zeno Danner, dass man mit diesem Festakt 25 Jahre Partnerschaft zwischen Bolsena und Volkertshausen begehen dürfe. Diese Verbindung stehe für den kulturellen und sozialen Austausch, für gegenseitiges Verständnis und nicht zuletzt für den Zusammenhalt Europas über Ländergrenzen hinweg.

Er freue sich sehr, dass diese Freundschaft bei beiden Bürgermeistern einen hohen Stellenwert einnehme und sie sich für diese gelebte Freundschaft engagierten, betonte der Landrat. „Möge dieses Jubiläum ein weiterer Meilenstein ihrer gemeinsamen Geschichte sein“, betonte Landrat Zeno Danner in seiner Ansprache.

Das Jubiläum fand in äußerst fröhlicher, freudiger und begeisterter Atmosphäre statt. Die musikalische Umrahmung durch den Musikverein und das Trio Musicisti di Bolsena sorgte für eine ausgelassene Stimmung. Als Übersetzer vom Deutschen ins Italienische fungierte Luigi Caro, vom Italienischen ins Deutsche Astrit Kenzler-Haidvogl. Die Gäste waren sich einig: So sollte Europa sein.