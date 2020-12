von Günther Vasel

Ein großes Fest sollte es werden, eine Sonderausstellung war geplant, aber alles ist der Pandemie zum Opfer gefallen. Der Verein Alte Kirche in Volkertshausen wollte feiern, musste die Pläne dann aber abblasen. Der Verein besteht seit nunmehr 20 Jahren. Seit 20 erfolgreichen Jahren.

Denkmalamt gegen Umbau

Das Kirchengebäude, 1852 errichtet, war bis 1972 Gotteshaus. Als die neue Kirche St. Verena geweiht wurde, stand das alte Kirchengebäude auf einmal leer. Was tun? Der damalige Gemeinderat beriet, konnte sich für einen Kauf aber nicht entscheiden. Landwirt Otto Thurner erwarb das Gebäude und wollte es umbauen. Doch das Landesdenkmalamt war dagegen. Die äußere Struktur musste erhalten werden. Lediglich ein großes Eingangstor durfte eingebaut werden. Wo einst Gottesdienste abgehalten wurden, lagerten danach Getreide, Heu und landwirtschaftliche Geräte und Maschinen.

Als Lagehalle für landwirtschaftliche Geräte und Güte diente das Gebäude, bevor es von der Gemeinde übernommen wurde.

Dann kam alles in Bewegung. Die Landwirtschaft von Otto Thurner siedelte aus, und die Gebäude standen wieder leer. 1989 traf der Gemeinderat die Entscheidung, Kirche und Grund zu kaufen. Für die nebenstehenden Gebäude gab es keine zumutbare Nutzung und so wurden sie abgerissen. Der Umbau stand an. Es gründete sich ein Förderverein.

Kosten von rund 2 Millionen Euro

1999 wurde an das Kirchengebäude ein Anbau geplant. Ein Foyer, eine Küche, Toiletten, Neben- und Vereinsräume sollten entstehen. Fördergeld von Land und finanzielles Engagement des Fördervereins selbst sicherten die Kosten von circa 2 Millionen Euro ab, so dass bei der Gemeinde nur 600.000 Euro für die Finanzierung aufgebracht werden mussten. Ohne Kreditaufnahme konnte die Summe in zwei Haushaltsjahren erwirtschaftet werden.

So sah es in der 1852 erbauten Pfarrkirche Volkertshausen einst aus, bis sie für die Gottesdienste zu klein geworden war. Heute ist sie die Kulturstätte Alte Kirche. | Bild: privat

Überwältigt von Architektur und Nutzung als Kulturstätte, entschloss sich der aus der Partnerstadt Bolsena stammende Künstler Duccio Guidotti, den Kirchenraum mit einem 2,4 mal 6 Meter großen Fresko als Geschenk auszustatten. In den Nebenräumen fanden Musikverein und Männerchor optimale Probenräume vor. Im Jahr 2000 feierte Volkertshausen sein 750-jähriges Bestehen. Dabei konnte als Höhepunkt das neue Kultur- und Bürgerzentrum eingeweiht werden. Mit ihm schuf der Förderverein einen Begegnungsort und einen Kultur-Standort. Die Alte Kirche wird als solcher seither hervorragend genutzt.

Konzerte von Klassik bis Rock und Pop

Große und namhafte Künstler aus aller Welt gastierten in der Alten Kirche. Von Kabarett über Oper, klassische Konzerte bis hin zu Rock- und Popkonzerten reicht das Spektrum. Ausstellungen von Fotografen und darstellenden Künstlern verhalfen der Alten Kirche zu großer Bekanntheit.

Aber gerade auch die vielen Künstler und Aktiven aus dem Kreis Konstanz trugen zur Erfolgsgeschichte bei. Sei es der Frauenchor aus Singen, die Familie Lürig aus Aach, der Musikverein der Gemeinde, der Männer-Gesangverein oder der Italienische Freundeskreis, sie alle waren und sind ein Markenzeichen für die Idee eines Kulturzentrums. Und in der Aufzählung dürfen das Jugendtheater Weltverdreher und die Schriftsteller der Literatur-Reihe Erzählzeit nicht fehlen. Eine bewegte Geschichte, weise, weitreichende Entscheidungen der Gemeinde und engagierte Bürger gestalteten ein Kulturzentrum, das die Menschen zusammenführt.