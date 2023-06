Wahre Begeisterungsstürme gab es auf dem Gelände des Sportvereins Volkertshausen, nachdem klar war, dass in diesem Jahr zwei Fußballmannschaften des SV den Aufstieg geschafft haben. „So was war noch nie da“, freut sich der SV-Vorsitzende Reiner Zimmermann zum Saisonende über die phänomenale Leistung seiner Männer. „Das ist ein Erfolg des ganzen Vereins“ resümiert der Vorsitzende. Und Volkertshausens Bürgermeister Marcus Röwer stößt in dasselbe Horn: Ich bin sehr stolz auf diesen Verein, weil er verantwortungsvoll viel tut, vor allen Dingen auch für die Jugend.“

Der Verein sei eine große Familie und jeder sei am Erfolg beteiligt, lobt Zimmermann nicht nur die Mannschaften, Trainer und Betreuer, sondern auch die Angehörigen, Freunde, Mitglieder und den Fan-Club des Vereins. Der Erfolg wirke sich auch auf die Jugendarbeit aus, beobachtet Zimmermann. „Wir haben großen Zuspruch, gerade unter den Jugendlichen.“ An die 200 Jugendliche engagieren sich für den Fußball, von den Bambini bis zur ersten Mannschaft. „Und wir wollen alles tun, um auch die Zukunft aus eigener Kraft positiv zu gestalten“, betont er, dass der Verein nicht stehenbleiben, sondern mit voller Kraft den eingeschlagenen Weg weiter fortsetzen wolle. Ein Nahziel sei dabei, die Klasse zu halten. „1965 hat der SV zuletzt höherklassig gespielt, doch damals ist der Verein gleich wieder abgestiegen“, so Zimmermann. Viele Spieler seien von anderen Vereinen in höheren Klassen abgeworben wurden.