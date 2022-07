von Jürgen Waschkowitz

Es waren keine leichten Jahre für die Rotkreuz-Ortsgruppe Aach-Volkertshausen. Aufgrund der Pandemiebestimmungen waren nur wenige Einsätze zu verzeichnen. Aber die Ortsgruppe konnte ihren Bestand bei den Mitgliedern halten und schaut nun optimistisch in die Zukunft: Die Kasse stimmt, eine Erbschaft kann für eine größere Investition verwendet werden und bei der Jugendabteilung soll eine Werbeaktion den Nachwuchs vergrößern.

Ärger über Pflichtfortbildungen

Neue Bestimmungen verärgern die älteren Mitglieder etwas und gefährden die Motivation der Bereitschaftsmitglieder. Richard Auer, langjähriger Vorsitzender des Ortsvereins, brachte sein Missfallen über Pflichtfortbildungsstunden zum Ausdruck. Er befürchtet, dass damit einige kleinere Ortsvereine Gefahr laufen, sich eventuell aufzulösen.

Bei den Neuwahlen wurde Manfred Ossola, Bürgermeister von Aach, als DRK-Vorsitzender in seinem Amt bestätigt, ebenso sein Stellvertreter Markus Röwer, Bürgermeister von Volkertshausen. Das Amt des Schatzmeisters übernahm für den ausscheidenden ehemaligen Bürgermeister von Aach, Severin Graf, Daniel Enderle, Leiter der Stadtkasse von Aach. Bestätigt wurden von der Mitgliederversammlung Sabrina Müller als Bereitschaftsleiterin und Matthias Becker als Bereitschaftsleiter.

Wenige Einsätze wegen Corona

In ihrem Rückblick auf das vergangene Jahr erinnerte die Bereitschaftsleiterin an die drei erfolgreichen Blutspendeaktionen. Weiter fand eine zweitägige Pflichtfortbildung statt und insgesamt wurden von den Mitgliedern 14 Sanitätsdienste absolviert. Die Bereitschaft besteht derzeit aus neun Mitgliedern, fünf männliche und vier weibliche Aktive. Die Jugendabteilung mit zurzeit leider nur drei Mitgliedern leitet Melanie Müller, die Seniorengymnastik Claudia Späth.

Bis Ende August sei es – wie es bei der Versammlung hieß – im Sanitätsdienst ruhig gewesen, da durch die bestehenden Vorschriften kaum Veranstaltung stattfanden. Trotzdem wurden bei den wenigen Einsätzen 955 ehrenamtliche Stunden geleistet. Der größte Einsatz war im September beim Strandkorb-Open-Air in Aach. Dabei wurde der Sanitätsdienst an 13 Veranstaltungsabenden mit jeweils drei Helfern abgedeckt. Nach 20 Jahren scheidet Thomas Peukert aus persönlichen Gründen aus dem Amt als Ortsvereinsarzt aus. Er will dem Ortsverein aber als Beisitzer erhalten bleiben.