Es war ein besonderer Feuerwehrtag, den die Freiwillige Feuerwehr Volkertshausen jüngst veranstaltete. Die Feuerwehrleute wollten mehr zeigen als eine Hauptübung. Bei jener sehe man die Feuerwehr anrücken, ausgerüstet in einem Haus verschwinden und mit einem Verletzten wieder herauskommen, erklärt der stellvertretende Kommandant Robin Widemann. „Wir wollten zeigen, was so dahintersteckt“, ergänzt sein Kollege Matthias Greuter. Etwas langsamer als bei einem richtigen Einsatz veranschaulichte ein Trupp unter der Leitung von Rainer Behnke den Einsatzablauf zur Bekämpfung eines Brandes und der Rettung eines Eingeschlossenen. Das Publikum konnte anhand der Kommandos genau verfolgen, wie der Einsatz ablief und welche Besonderheiten die Wehrleute zu beachten hatten. Wie bei Wettkämpfen üblich, verfolgte Bernhard Futterer als Schiedsrichter die Geschehnisse. Er war 17 Jahre lang Schiedsrichter bei Feuerwehr-Leistungswettbewerben.

Bei der nächsten Station demonstrierten die Wehrleute, was zur Ausrüstung der Einsatzkräfte gehört. Von den Kleidungsstücken über Rettungs- und Sicherheitsausrüstungen bis zu Atemschutzmasken, erläuterte Thiemo von Gillhausen. Auch ein Rettungs-Tragetuch gehört dazu. Hier konnte das Publikum selbst herausfinden, wie schwer es ist, eine 70 Kilogramm wiegende Puppe zu bergen. Auch das Tragen eines Atemschutzgerätes probierte so mancher Besucher aus. Dass brennendes Öl zur Gefahr werden kann, bewiesen die Wehrleute bei einer Demonstration. Dass hier der Einsatz von Wasser das Falsche ist, offenbarte sich an einer explosionsartigen Feuerwolke. Besser: Mit einem feuerfesten Deckel oder Tuch dem Feuer den Sauerstoff nehmen. Und als es darum ging, mit einem Feuerlöscher einen kleinen Brand zu löschen, zeigten die Kinder großes Interesse.

Rund 40 Feuerwehrleute zeigten am Tag der Feuerwehr etwas aus ihrer Einsatz-Routine. Ein gelungener Tag, an dem sich eine Wehr zum Anfassen präsentierte.