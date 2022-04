von Günther Vasels

Um ein Zeichen des Friedens zu setzen, hat die Klasse 4b der Volkertshauser Grundschule mit ihrer Lehrerin Cathrin Schneckenburger Steine mit Friedensbotschaften und Symbolen bemalt. Die Kinder wollen ihre kleinen Kunstwerke laut Pressenotiz im Gebiet Volkertshausen an Feld- und Waldwegen auslegen und in diesen schweren Zeiten zu einem Lächeln animieren. Bitte der Kinder ist, die Friedenssteine an Ort und Stelle liegen zu lassen. Nur so könnten sich über lange Zeit zahlreiche Mitmenschen an den Steinen und deren Friedensbotschaften erfreuen.