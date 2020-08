Eine 56-jährige Radfahrerin musste am Donnerstag gegen 17 Uhr vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen nach einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Friedenstraße / Hauptstraße ins Krankenhaus gebracht werden. Ein von der Friedenstraße kommender 74-jähriger Fahrer eines Daimler-Chrysler wollte nach rechts in die Hauptstraße einbiegen und missachtete laut Polizei hierbei die Vorfahrt der 56-jährigen Radfahrerin, die auf der Hauptstraße in Richtung Aach unterwegs war. Bei der Kollision geriet die Frau unter das Fahrzeug, wodurch sie schwere Verletzungen erlitt.