von Günther Vasel

Um einen weiteren Bauplatz zu ermöglichen, hat der Gemeinderat der nunmehr dritten Änderung des Bebauungsplans Oberes Holz zugestimmt. Da weder von Bürgern noch von den beteiligten Behörden ein Einspruch vorlag, konnte der Gemeinderat der neuerlichen Satzung sein Okay geben.

Papiermüll treibt Entsorgungsbetriebe um

Einer Anfrage nach der Entsorgung von Papiermüll konnte nicht positiv beantwortet werden: Es dürfen nach wie vor keine Kartons oder zusammengebundene Papierstapel neben die Blaue Tonne gestellt werden. Die Begründung ist einfach: Kartons und Papiere könnten durch Regen oder Schnee feucht werden und zerreißen. Dann wären die Papierabfälle nur mit erheblichem Aufwand durch die Entsorger zu beseitigen.

Volkertshausen befasst sich mit dem Thema Jugendvertretung

Eine Jugendvertretung ist in vielen Gemeinden Thema. Gerade wurde in Engen der Jugendgemeinderat neu gewählt. Auch Volkertshausen strebt eine Beteiligung der Jugend an den Vorhaben der Gemeinde an. Bürgermeister Marcus Röwer stellte in der Gemeinderatssitzung die ersten Aktivitäten vor. Um genügend Kraft in die Realisierung zu bringen, wird die Gemeinde mit dem Verein Integrierte ländliche Entwicklung Bodensee, dem Kreisjugendring und dem Kreisjugendreferat ein Konzept entwickeln.

Das Ergebnis muss nicht ein Jugendgemeinderat werden, es gäbe auch andere Formen der Jugendvertretung. Gefördert wird das Vorhaben vom Ministerium für ländlichen Raum, so Röwer.