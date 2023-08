Seit einem halben Jahrhundert engagiert sich Alfred Mutter bereits in der CDU. Für sein langjähriges Engagement wurde er nun geehrt. Das schreibt der CDU-Ortsverband Volkertshausen in einer Mitteilung. Alfred Mutter, ehemaliger Bürgermeister von Volkertshausen, könne auf eine beeindruckende politische Laufbahn zurückblicken. Als Dank für die langjährige Treue habe Kreis-Geschäftsführer Jürgen Hermann ihm nun eine Jubiläumsurkunde überreicht.

Mutter sei bereits 1972 in die Partei eingetreten und hat laut Mitteilung seither eine bemerkenswerte Rolle in der politischen Landschaft der Region eingenommen. 36 Jahre lang führte er als Bürgermeister die Geschicke von Volkertshausen und setzte sich mit Herzblut für die Belange der Gemeinde und ihrer Einwohner ein, heißt es weiter. Mit Bürgernähe und persönlichem Einsatz habe er maßgeblich das Erscheinungsbild und die Entwicklung seiner Gemeinde geprägt. Neben der Tätigkeit als Bürgermeister engagierte sich Alfred Mutter in verschiedenen Gremien auf kommunaler und regionaler Ebene, so hatte er unter anderem über 20 Jahre lang den Vorsitz des Bürgermeisterverbandes inne. Seit 1984 ist Alfred Mutter durchgängig Mitglied des Kreistages. Seine Fachkenntnisse und seine Art, weitsichtig zu denken brachten ihm den Respekt und die Anerkennung seiner Kollegen ein, so die Mitteilung.

„Alfred Mutter ist ein Paradebeispiel für ein engagiertes und beständiges Mitglied unserer Partei. Seine jahrzehntelange politische Karriere ist inspirierend und zeigt, wie viel positive Veränderung eine einzelne Person bewirken kann“, sagte Rainer Kenzler, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes in Volkertshausen.

Der Jubilar selbst zeigt sich bescheiden angesichts dieser Ehrung: „Es war mir stets eine Ehre und ein Privileg, für die CDU und die Menschen in Volkertshausen zu arbeiten. Meine Mitgliedschaft und meine politischen Tätigkeiten waren stets von dem Ziel geprägt, unsere Gemeinde und den Landkreis Konstanz weiterzuentwickeln und den Menschen hier eine gute Zukunft zu ermöglichen.“

Wie sehr er den Bürgern seiner Gemeinde verbunden ist, drücke sich auch in den zahlreichen Vereinsmitgliedschaften aus, die er teilweise seit mehreren Jahrzehnten pflegt. Unter anderem organisiert er laut Mitteilung nach wie vor Fahrten in die Partnergemeinde Bolsena, wo er inzwischen für das große Engagement zum Ehrenbürger ernannt wurde.