von SK

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende mindestens eine Flex aus einem Baucontainer entwendet. Dafür wurde der Container bei der Baustelle des Regenrückhaltebeckens zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Abfahrt Stockach West aufgebrochen, wie die Polizei berichtet. Der Container wurde nach Diebesgut durchsucht. Die Polizei hält es für möglich, dass dieser Vorfall mit den in Volkertshausen gefundenen Baumaschinen zusammen hängt.

Dabei hat eine Frau am Samstagnachmittag in einem Gebüsch bei der Grünanlage des Sportplatzes im Bereich Bärenloh in Volkertshausen mehrere Baumaschinen entdeckt. Die Polizei vermutet, dass die Gegenstände zuvor entwendet wurden. Es handle sich aber nicht um Baumaschinen, die aus dem aufgebrochenen Baucontainer stammen.

Mögliche Besitzer werden ebenso wie Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Steißlingen zu melden unter Telefon (0 77 38) 9 70 14.