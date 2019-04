von Günther Vasel

Wann ist Ihnen denn die Idee gekommen, Bürgermeister zu werden?

Während der Ausbildung in Kehl habe ich auch ein Bürgermeister-Seminar besucht. Und schon während der Ausbildung war es für mich klar, irgendwo Bürgermeister zu werden. In den ersten Ort wollte meine Frau nicht ziehen und so kam Volkertshausen ins Spiel.

Wie lief denn so der erste Wahlkampf, unerfahren wie Sie damals waren?

Sechs Bewerber waren es und im ersten Wahlgang reichte es nur für 46 Prozent der Stimmen. Von Haus zu Haus bin ich gegangen und habe mich vorgestellt. Auch bei Vereinen und in den Lokalen.

Früh haben Sie sich den Vereinen zugewandt und erkannt, wie wichtig ein Vereinsleben für eine funktionierende Gemeinschaft ist. Was sagen Sie heute zu den Vereinen?

Ich habe die ganzen 36 Jahre immer großen Wert gelegt auf eine passend ausgestattete Infrastruktur, also beispielweise immer auf ausreichend und bedarfsgerechte Räumlichkeiten und Ausstattungen nicht nur für die Vereine, sondern auch für Schule, Kindergarten, Kinderkrippe, Feuerwehr.

Alfred Mutter mit Werner Mezger beim Neujahrempfangs in der Alten Kirche. Der langjährige Bürgermeister kann die Dinge auch mal aus anderem Blickwinkel sehen.

Das erfordert natürlich auch finanzielle Mittel. Sind Sie der Erfinder der Fördervereine?

Es war immer wichtig, zur rechten Zeit das benötigte Geld zusammenzubekommen, und da konnten Fördervereine immer gut helfen. Die ganze Gemeinde hat sich ja so an den Projekten beteiligt.

Sie haben gleich mit großen Bauvorhaben wie der Schule angefangen. Was war denn für Sie ein Höhepunkt in den ganzen Jahren?

Das war schon die Alte Kirche. Auch wenn viele sagten, was sollen wir denn mit so einer Räumlichkeit, hat doch der Gemeinderat schließlich mitgezogen. Das ganze Vorhaben hat 2 Millionen Mark gekostet. Wir konnten damals auf 1,2 Millionen Zuschüsse setzen und der Förderverein und der Kunstverein hatten viel dazu beigetragen. So war es für die Gemeinde erschwinglich. Zu dem großen Saal kamen in dem Anbau auch Probenräume dazu.

Die Gemeinde zählt jetzt rund 3150 Einwohner. Eine stolze Entwicklung.

Wichtig war mir auch, dass wir für unsere einheimische Bevölkerung immer gemeindeeigene Bauplätze für den Wohnungsbau anbieten konnten, und ich bin insbesondere auch froh, dass es gelungen ist, das Gewerbegebiet Ebne zu erschließen, sodass das dort jetzt vorhandene gesamte Dienstleistungsareal entstehen konnte. Dabei bin ich den Herren Bardenheuer und Hengge unheimlich dankbar für ihre privaten Investitionen in die dortigen Gebäude; ohne dieses tolle private Engagement hätten wir nicht dieses hervorragende und für eine Gemeinde unserer Größenordnung überdurchschnittliche Angebot im Dienstleistungsbereich.

Alfred Mutter und Marcus Röwer. Der Noch-Bürgermeister hat sich viel Zeit genommen, seinen Nachfolger einzuarbeiten. Mit der Amtsübernahme wird Röwer alle maßgeblichen Personen kennen.

Hatten Sie denn nach so vielen Jahren erfolgreichen Wirkens noch Ziele?

Eines meiner beruflichen Ziele bestand darin, im Laufe meiner Amtszeit zusammen mit dem Gemeinderat den Neubau unserer Wiesengrundhalle zu realisieren. Weitere wichtige Themen, wie der Neubau des Clubheims des Sportvereins auf unserem Sportgelände, sind abgeschlossen oder befinden sich, wie die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses oder die Ausweisung des neuen Wohngebietes, auf gutem Weg.

Es ist bekannt, dass Sie sehr viel gearbeitet haben, auch schon mal am Sonntag. Das hat Ihre Familie mitgemacht?

Der Tag hat zu wenig Stunden. Es gib ja den Schlager "Dann heirat' doch dein Büro" – das habe ich des Öfteren zu hören bekommen. Aber über mangelnde Unterstützung der Familie kann ich mich nicht beklagen.

Hatten Sie viele schlaflose Nächte in Ihrer Amtszeit?

Eigentlich nicht. So kurz vor der Wahl des neuen Bürgermeisters dann schon. Die Bewerbungen gingen schleppend ein und ich hatte einige Gespräche geführt. Da war ich etwas unruhig, ob noch ein geeigneter Kandidat sich bewirbt.

Aber auch das ist Alfred Mutter: Gesellig und bester Laune, wie hier am Zunftabend 2018 in der alten Wiesengrundhalle mit Landvogt Christian Herz

Wann kam der Entschluss zum Aufhören?

Aus meiner Sicht war mit der Fertigstellung der neuen Wiesengrundhalle ein geeigneter Zeitpunkt gekommen, die Amtsgeschäfte an einen Nachfolger zu übergeben. Ich habe deshalb beim Landrat meine Zurruhesetzung nach Paragraf 40, Absatz 2 Satz 1 Landesbeamtengesetz mit Ablauf des 18. April 2019 beantragt. Mit anderen Worten: ich werde mit Ablauf des 18. April 2019 in den Ruhestand treten.

Und dann?

Dieses Datum habe ich bewusst gewählt. Zum einen werde ich mit Ablauf des 18. April 2019 genau 36 Jahre Bürgermeister von Volkertshausen gewesen sein. Zum anderen kann damit der 19. April als schon traditionelles Datum für den Dienstantritt beziehungsweise die Amtseinführung des Bürgermeisters von Volkertshausen beibehalten werden. Mit meinem Eintritt in den Ruhestand werde ich dann 66 Jahre alt sein, ein Alter, in dem man, so meine ich, ein aktives Berufsleben beenden kann. Nachdem in den letzten über 35 Jahren viele persönliche und private Dinge haben zurückstehen müssen, werde ich in der Zeit ab April 2019 mehr Zeit haben für die Familie und auch für mich ganz persönlich. Aber erst mal nichts tun.

Welches Gefühl begleitet Sie in den letzten Tagen, wird es Ihnen schwerfallen?

Ich gehe (Alfred Mutter überlegt ein wenig) beruhigt in den Ruhestand. Langweilig wird’s mir sicher nicht. Bis dahin geht es mit Volldampf weiter bis zum letzten Tag.

Fragen: Günther Vasel