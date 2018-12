von Günther Vasel

Nachdem Behörden und Öffentlichkeit erneut angehört wurden, konnte der Gemeinderat von Volkertshausen in seiner letzten Sitzung vor dem Jahreswechsel den Bebauungsplan und die dafür gültigen öffentlichen Bauvorschriften als Satzung beschließen. In Folge dessen wird die Gemeinde die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet Öhmdweg ausschreiben. Die Arbeiten können dann zügig im neuen Jahr beginnen, kündigte Bürgermeister Alfred Mutter an. Die Grundstücke können amtlich eingemessen werden und auch der Verkauf kann beginnen. In der Vergangenheit hat sich der Gemeinderat bei der Vergabe von Straßennamen immer an den alten Gewannbezeichnungen orientiert. So wird der Straße im Neubaugebiet auch Öhmdweg heißen.

Photovoltaik für letztes Gemeindegebäude

Jetzt, nachdem fast alle im Gemeindebesitz befindlichen Gebäude mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet sind, bekommt auch das Dach der Kinderkrippe eine Anlage. Für knapp 19 000 Euro erhielt die Firma Netze BW den Auftrag, die Anlage mit einer Leistung von 11,7 Kilowatt Spitzenleistung (KWp) zu liefern und zu errichten.

Auf Grund von einigen Änderungen im Verwaltungs- und im Vermögenshaushalt der Gemeinde, musste ein Nachtragshaushalt beschlossen werden. Im Einzelnen erhöhen sich der Verwaltungshaushalt um 241 650 Euro und der Vermögenshaushalt um 2,8 Millionen Euro. Die Erhöhung im Vermögenshaushalt ist vor allem durch Ausgaben und Einnahmen durch das Baugebiet Öhmdweg entstanden. Eine eventuell vorgesehene Kreditaufnahme wurde auf 300 000 Euro festgelegt.

Mitgliedschaft im sozialen Netzwerk Aach

Zudem will Volkertshausen Mitglied im Sozialen Netzwerk Aach werden. "Durch dieses Netzwerk werden auch Bürgerinnen und Bürger in Volkertshausen betreut. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass die Gemeinde sich an dieser segensreichen Einrichtung auch finanziell beteiligen sollte", so Bürgermeister Alfred Mutter. Der jährliche Zuschuss wurde auf 7500 Euro festgelegt.

3100 Euro will Volkertshausen für das bei Schloss Langenstein geplante, neue Narrenmuseum beisteuern. Dies beschloss der Gemeinderat. Die Besitzerfamilie stellt das Grundstück zur Verfügung und der Präsident der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee bat die Gemeinden um eine Spende. Die Höher der Spende solle an der Einwohnerzahl der Gemeinde mit Narrenzunft gemessen werden.