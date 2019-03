von Günther Vasel

Viel Arbeit gekrönt durch viel Erfolg auf der einen Seite, aber auch viel Unterstützung und große Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Dieses Bild zeichnete die Hauptversammlung des Kulturvereins Alte Kirche.

Mit dem neuen Bürgermeister Marcus Röver, der am Abend noch seinen Beitritt zum Verein schriftlich bestätigte, gehören dem Verein nun 158 Mitglieder an. Aber dennoch sucht, so die erste Vorsitzende Astrid Kenzler-Haidvogl, mehr Personen, die sich dem Verein anschließen. Immerhin leistet der Verein viel, denn andere Gemeinden haben hauptamtliche Kräfte, etwa in einem Kulturbüro. Volkertshausen nicht, und so obliege es eines hohen Engagements, die Veranstaltungen auf die Beine zu stellen.

Die viele Arbeit war auch der Grund, warum die Astrid Kenzler-Haidvogel nicht mehr kandidieren wollte. Es kam anders. Sie und der zweite Vorsitzende Alfred Mutter zeigten die Bereitschaft, sich nochmals für ein Jahr wählen zu lassen. Die Mitglieder waren sichtlich froh darüber und so ergab die Wahl eine hohe Zustimmung. Die Schriftführerin Waltraud Sproll und der Kassier Ralf Oswald wurden für weitere zwei Jahre in ihrem Amt bestätigt. Zu den Beisitzern Britta Binder (Theater) Gerd Zimmermann und Walter Hiller, alle für zwei Jahre wiedergewählt, gesellte sich als vierter Beisitzer Marcus Röwer. Seine steile Karriere in Volkertshausen setzt sich fort. Die Kassenprüfer sind Christine Schickle und Stefan Haidvogl. Um die Vorstandschaft zu entlasten, übernahm Erwin Greuter die Barkasse.

Hohe Besucherzahlen

Auch in den Bereichen Personalplanung, Pressearbeit, Kartenmanagement und Künstlerbetreuung werden Mitglieder den Vorstand stärker als bisher entlasten. In ihrem Bericht hob Astrid Kenzler Haidvogl die allesamt sehr gut besuchten Veranstaltungen des vergangenen Jahres hervor. Die Besucherzahlen lagen meist bei über 200 Personen. Auch auf das neue Programm darf man sich freuen, werden doch einige interessante Termine angeboten, wie etwa das Jugendtheater mit Cinderella am 30./31. März, die Erzählzeit mit Felix Huby am 13. April sowie die Ausstellung mit den Neuen Meistern ab dem 7.Juli. Leider ausfallen muss das Klassik-Konzert am 27. April.

Eintrittskarten und Gutscheine können unter 016-25869549 oder der e-mail Adresse vorstand@alte-kirche-volkertshausen.de erworben, eine Beitrittserklärung gibt es unter www.alte-kirche-volkertshausen.de.