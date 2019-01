Diese Zahlen klingen rekordverdächtig: 8000 Hästräger, an die 130 Busse und zehntausende Besucher kommen zu den Narrentagen der Volkertshauser Rehbock-Zunft vom 15. bis 17. Februar. Sie können zudem in einem Festzelt feiern, das etwa 2500 Menschen Platz aufnehmen kann. Auch 23 Besenwirtschaften bieten Party und Verköstigung. "Wir stehen vor einer gewaltigen Herausforderung, freuen uns aber auch auf die Narrentage", erklärt Rehbock-Zunftmeister Jendo Mirthes. Die Volkertshauser Narren feiern ihren 111. Geburtstag. Auch die Narrenvereinigung Hegau-Bodensee bindet sich ein. Sie gibt ein großes Festbankett für geladene Gäste, wie Vertreter aller Mitgliedszünfte, anlässlich des 60-jährigen Bestehens. Die Narrenvereinigung wurde 1959 im Volkertshauser Gasthaus "Zum Mohren" gegründet.

Narrentreffen alle zehn Jahre

Seit 1958 veranstalten die Rehböcke im zehnjährigen Turnus zu eigenen runden Geburtstagen große Narrentreffen. "Darauf können wir aufbauen, wenn es auch immer wieder Wechsel in der Führungsspitze unseres Vereins gibt. Die Anforderungen werden aber immens höher, wie durch immer strengere Sicherheitsauflagen. Das macht solche Veranstaltungen aufwendiger und teurer, wie durch den Einsatz eines umfangreichen Sicherheitsdienstes", betont Mirthes. Er sei deshalb froh, dass die Rehbock-Zunft auf eine breite Unterstützung durch Firmen, die Gemeinde, Feuerwehr und Vereine zählen kann. "Wir rennen überall offene Türen ein", sagt Mirthes, der seit anderthalb Jahren an der Spitze der Rehböcke agiert, nachdem er zuvor schon lange Zeit als Narrenrat tätig war. Zu den insgesamt mehr als 250 Helfern, die beim Narrenfest im Einsatz sein werden, gehören auch Gattin Marion und Sohn Patrick. Die Narrenzunft hat an die 500 Mitglieder, davon fast die Hälfte aktive. "Wir sind stolz darauf, wenn wir auch zu auswärtigen Narrentage mit großer Anzahl anreisen. So fahren wir am 10. Februar mit drei Bussen und 220 Hästrägern mit den Zunftfiguren Rehbock, Bacheholzwieb, Holzer und Narrenrat am 10. Februar zum Reichenauer Narrentreffen", berichtet Mirthes.

Singen Die Narrenfreiheit zwischen Recht und Ordnung Das könnte Sie auch interessieren

"Mit den Vorbereitungen der Narrentage sind wir schon vor anderthalb Jahren gestartet", sagt er. Einen besonderen Einsatz leiste die Volkertshauser Feuerwehr um ihren Kommandanten Jürgen Sapper. "Sie wird den Parkverkehr regeln und ist bei Wind und Wetter im Einsatz. Das verdient größten Respekt und unseren herzlichen Dank", betont Mirthes. Das Herzstück bildet das große Festzelt an zentraler Stelle in Volkertshausen, direkt gegenüber der Kirche. Um das Festzelt herum richten Volkertshauser und Privatleute um die 20 Besenwirtschaften ein. Zudem gibt es noch ein paar im Startbereich der Umzüge.

Vorzeige-Zunft in der Vereinigung

"Wir freuen uns unglaublich, zusammen mit der Rehbock-Zunft unser Jubiläum feiern zu können. Sie ist in unserer Vereinigung eine absolute Vorzeige-Zunft, die es meisterlich versteht, Narrentreffen zu veranstalten. Dies haben die Rehböcke mehrfach unter Beweis gestellt", erklärt Rainer Hespeler, Präsident der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee. Die Rehbock-Zunft sei für die Narrenvereinigung auch wichtig, weil sie zu den Gründungsmitgliedern gehöre. Diese marschieren auch bei einem historischen Umzug am Samstag, 16. Februar, um 20 Uhr mit.

Die Spitze der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee führt auch die Umzüge von großen Fasnachtsveranstaltungen an. Das Bild zeigt Kanzelar Walter Benz (links) und Präsident Rainer Hespeler beim letztjährigen Narrentag in Gailingen. | Bild: Tesche, Sabine

Fasnacht soll liberal bleiben

"Wir mischen uns als Narrenvereinigung nicht in Zunftinterna ein, außer wenn elementare Dinge der Fastnacht verletzt werden, wie zum Beispiel das Tragen der Häser außerhalb der Fastnachtszeit", erklärt Hespeler. "Durch diese liberale Haltung kommen wir mit relativ wenigen Richtlinien aus. Dadurch geben wir unserer Fastnacht im Hegau-Bodensee-Gebiet den notwendigen Raum, sich sowohl an Tradition als auch an neuen Entwicklungen und Strömungen zu orientieren", betont er.

"Wichtiger als althistorische Wurzeln zur Legitimation unseres fastnächtlichen Treibens ist somit eine kreative Fastnacht, die Zünften und Gästen gleichermaßen Spaß bereitet. Ein Beispiel ist die Rolle der Damen. Sie übernehmen mittlerweile auf breiter Basis verantwortungsvolle Funktionen sowohl in unserem Präsidium als auch in den Zünften, von denen mittlerweile ein Fünftel unter weiblicher Leitung stehen", berichtet der Präsident der Narrenvereinigung.