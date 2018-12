Zunächst sah die Bürgermeisterwahl in Volkertshausen nach einem Ein-Mann-Rennen aus. Am letzten Tag der Bewerbungsfrist – Donnerstag, 27. Dezember – gingen jedoch noch drei weitere Bewerbungen bei der Gemeinde ein. Mit Elke Baumgärtner, Markus Falk, Marcus Röwer und Markus Mike Bumiller werden nun also vier Kandidaten bei der Wahl am 20. Januar gegeneinander antreten. Das gab der Gemeindewahlausschuss am Donnerstagabend um 18.30 Uhr vor 50 Zuhörern im vollbesetzten Sitzungszimmer des Rathauses bekannt.

Volkertshausens scheidender Bürgermeister Alfred Mutter verliest im Sitzungszimmer des Rathauses die Namen seiner vier potenziellen Nachfolger. | Bild: Tesche, Sabine

In seiner Funktion als Vorsitzender des Wahlausschusses teilte der scheidende Bürgermeister, Alfred Mutter, mit, dass eine weitere Bewerbung, die bereits am 18. Dezember eingegangen sei, zwei Tage später wieder zurückgezogen worden sei. Zwei der vier tatsächlich zur Wahl stehenden Kandidaten, Elke Baumgärtner und Marcus Röwer, waren anwesend, als der Ausschuss unter den versammelten Bürgern eine Übersichtsliste der Bewerber verteilte.

Markus Falk reichte seine Bewerbung bereits am 20. Dezember im Rathaus ein. Der Diplom Verwaltungsbetriebswirt wurde 1970 geboren und lebt in Koblenz.

Marcus Röwer arbeitet derzeit im Landratsamt Tuttlingen. Der Verwaltungswissenschaftler ist Jahrgang 1987 und wohnt in Radolfzell-Böhringen. Seine Bewerbung gab er am Donnerstagvormittag ab.

Elke Baumgärtner ist Fachlehrerin für Technik, Wirtschaftslehre und Musik. Die 1968 geborene Frau wohnt in Stockach. Ihre Bewerbung gab sie am Nachmittag des 27. Dezembers ab.

Markus Mike Bumiller reichte die Bewerbung für seine Kandidatur ebenfalls am Donnerstagnachmittag ein. Der Unternehmer ist in der Touristikbranche tätig und lebt in Singen.

Die Kandidaten Marcus Röwer (zweiter von links) und Elke Baumgärtner (rechts) im Gespräch mit Amtsleiter Martin Gschlecht (links). | Bild: Tesche, Sabine

Den Kandidaten bleiben etwas mehr als drei Wochen Zeit, um die Volkertshausener Wähler von sich zu überzeugen. Am Mittwoch, 9. Januar, werden sie die Möglichkeit haben, in einer jeweils 30-minütigen Ansprache in der neuen Wiesengrundhalle, ihr Programm vorzustellen. Am Wahlabend soll dann um 19 Uhr im Kultur- und Bürgerzentrum Alte Kirche das endgültige Wahlergebnis bekannt gegeben werden.

Der Gewinner tritt im April die Nachfolge von Alfred Mutter an. Der amtierende Bürgermeister, der sein Amt bereits seit 1983 bekleidet, hatte im Sommer 2018 angekündigt, seine fünfte Amtszeit altersbedingt vorzeitig zu beenden.