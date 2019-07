von Günther Vasel

Als Tagesordnungspunkt stand bei der Gemeinderatssitzung in Volkertshausen die nähere Zukunft der Gemeinde auf dem Plan. Das Landratsamt Konstanz hatte zuvor schriftlich mitgeteilt, dass die Kommunalwahl gültig sei. Es habe keine Einsprüche gegeben. Somit tagte der neue Gemeinderat am Montag erstmalig in seiner neuen Zusammensetzung. Doch auch die Ehrungen der bisherigen Mitglieder sollten an diesem Abend nicht zu kurz kommen. Wie in einem Verein, werden auch in einer Gemeinde verdiente Mitglieder geehrt, eröffnete Bürgermeister Marcus Röwer die Feierlichkeit. Röwer verglich die Vorstandsarbeit in einem Verein mit der Arbeit der Gemeinderäte. Er lobte die Vorbildfunktion und die Verantwortung, die für die Gemeinde übernommen werden. Keine Worte und auch keine Anstecknadeln seien für das Engagement ausreichende Würdigung. Vielmehr dokumentiere der Zustand der Gemeinde die Leistung der Mitglieder.

Seit zehn Jahren sind Melanie Beck, Joachim Binder und Rainer Kanzler gewählte Mitglieder des Gemeinderats. Erwin Greuter und Reinhold Greuter gehören dem Gremium schon seit 20 Jahren an. Thomas Hengge ist seit 25 Jahren Mitglied des Gemeinderats. Sie alle haben wesentlich die Gestaltung der Gemeinde vorangebracht. Für diese Leistung gab es die Ehrungen vom Gemeinderat.

Für vier der bisherigen Gemeinderäte war es die letzte Sitzung. Sie scheiden auf eigenen Wunsch oder aufgrund der Wählerentscheidung aus dem Gemeinderat. Jutta Veit war seit 2009 im Gemeinderat tätig. Sie kam nach dem Nachrückverfahren zu ihrem Sitz und der Bürgermeister lobte ihre heitere Art. Im Jahr 2004 wurde Andreas Beschle in den Rat gewählt. Ihm haben die Stimmen nicht gereicht, um noch einmal im Gremium mitzuarbeiten. Hier erwähnte der Bürgermeister besonders seine positive Einstellung. Reinhold Greuter scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Gemeinderat aus. Es war seine frohe und unaufgeregte Art, die im Rathaus bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Als Säule der Gemeinde bezeichnete Marcus Röwer die scheidende Gemeinderätin Waltraut Sproll. Sie war seit 1984 im Gemeinderat, drei Jahre vor der Geburt des jetzigen Bürgermeisters, wie Röwer launisch bemerkte. Sie habe einen exzellenten Einsatz geleistet. Röwer wünsche ihr noch viel Freude in der Gemeinde, die sie in den Jahren mitgeprägt habe. Traditionell erhielten die ausscheidenden Räte das in Blei gefasste Wappen der Gemeinde.