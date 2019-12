von Günther Vasel

Besinnlich, unterhaltend und informativ, das war die Weihnachtsfeier des VdK Ortsvereins Aach-Volkertshausen. In der Alten Kirche hätte der Besuch aber etwas besser ausfallen können. Leider fanden nur wenige Mitglieder den Weg nach Volkertshausen.

Liebevoll und festlich gestaltet hatten die Mitglieder die Alte Kirche hergerichtet. Das Blechbläser-Ensemble der Musikverein Volkertshausen hatte einen Teil der Unterhaltung übernommen und stimmte mit festlichen Klängen auf den Nachmittag ein.

Weihnachten ist „eine wundervolle Zeit“

Vorsitzender Klaus Wilhelm begrüßte unter den Gästen auch die Bürgermeister von Aach, Manfred Ossola, und Volkertshausen, Marcus Röwer. Auch der Kreisvorsitzende Ulrich Pauli und Altbürgermeister Alfred Mutter hatten sich eingefunden. Die Weihnachtszeit sei doch eigentlich eine wundervolle Zeit, so Klaus Wilhelm in seiner Begrüßung. Heutzutage jedoch geprägt von der Rennerei nach Geschenken, ganz anders als zurzeit Christi Geburt. Man solle sich doch wieder auf das Besinnen, was zählt.

Wilhelm ging auch auf die aktuelle Situation des VdK ein: Der Sozialverband hat in Baden-Württemberg 240 000 Mitglieder, bundesweit sind es zwei Millionen. Die wichtigsten Forderungen des VdK: die Rente müsse zum Leben reichen, Gesundheit und Pflege müssten bezahlbar sein, Altersarmut müsse bekämpft werden, Behinderung dürfe keinen Nachteil bringen, Wohnen müsse bezahlbar sein und das Vermögen müsse besser verteilt werden.

Treueabzeichen in Gold und Silber

Auch Ehrungen standen an, aber von den zu Ehrenden war leider keiner anwesend. Das silberne Treueabzeichen für zehn Jahre Mitgliedschaft hätten erhalten: Tobias Gielen (Aach), Susanne Graf Oeschger (Radolfzell), Juliane Kellermann (Singen), Anita Trippel (Aach) und Erhard Weber (Volkertshausen). Für 25 Jahre Mitgliedschaft sollte Adolf Peter aus Aach das goldene Treueabzeichen erhalten.