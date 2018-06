von SK

Unbekannte haben laut Polizeibericht an der Kreisstraße 6120 zwischen Volkertshausen und Steißlingen an einem Feldweg im Bereich der Autobahnunterführung vier Fässer mit mehreren Hundert Litern Altöl und zahlreichen Altreifen illegal entsorgt. Die Gegenstände konnten am Samstagmorgen aufgefunden werden. Die Polizei ermittelt wegen illegaler Müllentsorgung und bittet Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Gegenstände geben können, sich bei der Polizei, Telefon (0 77 31)88 80, zu melden.

