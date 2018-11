von SK

Der Hegau-Geschichtsverein gibt ein neues Buch heraus. „Umbruchzeiten“ heißt es und befasst sich mit der Geschcihte des Hegau vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Das neue Jahrbuch der Zeitschrift Hegau des Geschichtsvereins nimmt Bezug auf das vielfache diesjährige Gedenken an Jahre, die Umbruchzeiten markieren: 1618, 1918, 1938, 1948 und 1968.

Die Jahrbuch-Redaktion habe sich aber nicht nur an diese in den Medien häufig angesprochenen Jahre von Umbrüchen gehalten, sondern noch mehr Umbruchzeiten in der Geschichte festgestellt, wie es in einer Pressemitteilung des Hegau-Geschichtsvereins heißt. Der Verein stellte das Buch nun in der Alten Kirche Volkertshausen vor. Der Schriftleiter und Vereinsvorsitzende Wolfgang Kramer beleuchtete die 17 Themen des Buches.

Regionalhistorie vom Mittelalter bis in die Neuzeit

Der Kunsthistoriker Franz Hofmann stellte in einem Vortrag über profanierte, umgenutzte und abgebrochene Kirchen und Kapellen im Hegau in der Alten Kirche in Volkertshausen – auch sie eine umgenutzte Kirche – Gründe für den Untergang der abgebrochenen Kirchen dar. Der Konstanzer gab bei der Buchvorstellung in seinem Vortrag, dessen Schriftfassung zu den umfangreichen Beiträgen des aktuellen Jahrbuchs zählt, einen Einblick in seine Forschungen, der mit viel Beifall aufgenommen wurde.

Das HEGAU-Jahrbuch 2018 des Hegau-Geschichtsvereins, das jetzt im Buchhandel erhältlich ist. | Bild: Karsten Meyer

Das Jahrbuch mit seinen 320 Seiten enthält insgesamt 17 Artikel zur Geschichte des Hegau vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Auftakt macht ein Aufsatz des Burgenforschers Michael Losse, welcher der Frage nachgeht, ob mit dem Ende des Mittelalters um 1500 auch das Ende der Burgen gekommen sei.

Der vielseitig begabte Pianist Aaron Löchle begleitete mit klassischer Musik und einer kabarettistischen Einlage die Vorstellung des Hegau-Jahrbuchs des Hegau-Geschichtsvereins. Bild: Karsten Meyer | Bild: Karsten Meyer

Helmut Fidler wiederum untersucht die Rolle der katholisch gebliebenen Stadt Radolfzell in der Zeit von Reformation und Bauernkrieg, die der Stadt zumindest materiell zu Gute gekommen ist: Sie konnte ihr zentrales Heiligtum, den Hausherrenalter, mit goldenen Seitenplatten versehen, die ihn bis heute schmücken.

Was in Stockach während der Revolution 1918 geschah

Der Stockacher Museumsleiter Johannes Waldschütz schildert die revolutionäre Situation in Stockach nach dem Ersten Weltkrieg. Die Konstanzer Volkskundlerin Marie-Elisabeth Rehn stellt den Allensbacher NS-Bürgermeister Josef Mayer vor.

Auf der anderen Seite stand der in Konstanz zur Schule gegangene Widerstandskämpfer Wilhelm Blanke, der in Paris mit der Résistance zusammenarbeitete und deshalb von den Nazis im Zuchthaus Brandenburg hingerichtet wurde. Sein kurzes Leben beschreibt Helmut Arnold.

Wie lebten französische Besatzungskinder in Konstanz nach dem Zweiten Weltkrieg?

Arnulf Moser schreibt in dem Buch über französische Besatzungskinder in Konstanz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Manfred Bosch steuert eine biografische Skizze über den Kulturpsychologen Julius Bahle bei, der auf der Höri lebte. Erinnerungen bei Älteren dürften wach werden beim Artikel von Hildegard Bibby über die Währungsreform, bei der im Juni 1948 sozusagen alle gleich waren und jeder 40 Mark in den Händen hielt.

Die Veranstaltung umrahmte der Pianist Aaron Löchle aus Büßlingen, der mit Beethovens Sonate „Waldstein“ und einer Kabarett-Einlage das Publikum in der Alten Kirche begeisterte.