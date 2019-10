von Günther Vasel

Neue Halle – neue Ideen. So die Gedanken des Musikvereins Volkertshausen und schon war eine neue Veranstaltung geboren, die auch andere Vereine inspirieren könnte. Traditionell hat der Musikverein immer eine Kirbe angeboten. Auf der Speisekarte standen Gerichte aus dem Bereich Schlachtplatte. Im Laufe der Jahre ist der Zuspruch aber stark gesunken, so der Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit, Joachim Binder. Die großen Herbstfeste in der näheren Umgebung waren für viele ein lohnendes Ziel. Da konnte der Musikverein nicht mehr mithalten. Sein Einsatz muss sich schließlich auch finanziell tragen.

Und da gab‘s nur eins: Neue Halle – neue Veranstaltung. Show und Tanz wird es am 19. Oktober heißen. Mit Sixty 6 wurde eine Band aus dem Umfeld verpflichtet, deren Name Programm ist. Die Boogie Woogie-Tanzgruppe aus Singen wird auftreten, des Weiteren gibt es musikalische Show-Einlagen mit Marius Butsch. Natürlich darf auch getanzt werden.

Halle soll ihr Potenzial beweisen

Auch für Essen und Trinken wird gesorgt sein, so der Veranstalter. Es wird einen Stand mit Meersburger Weinen geben, eine Cocktail-Bar, der Musikverein offeriert überbackenen Seelen und Käsevariationen. Unter Aufbietung der gesamten Technik soll bewiesen werden, dass in der Halle mehr als nur Sport möglich ist. Hinsichtlich eines wirkungsvollen Lichtes setzt der Verein auf das Gespür von Harry Kraus aus Volkertshausen.

Die Party steigt am Samstag, 19. Oktober, ab 19 Uhr in der Wiesengrundhalle Volkertshausen. Der Eintritt beträgt fünf Euro pro Person.