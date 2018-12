von Günther Vasel

Kurze Bauzeit, Kosten gehalten, Ausführung gelungen – so könnte man in wenigen Worten die Errichtung der neuen Wiesengrundhalle in Volkertshausen beschreiben. Strahlende Gesichter gab es nicht nur bei Bürgermeister Alfred Mutter und dem Architekten Joachim Binder.

Auch die Besucher waren vom Ergebnis der Planung und Ausführung zur neuen Halle begeistert. "Der heutige Tag ist ein großer Tag für unsere Gemeinde", so Bürgermeister Alfred Mutter. Eine besonderen Gruß richtete er an den Architekten, der vor Tagen noch im Krankenhaus lag.

"Nach vielen Jahren mit Vorüberlegungen und Vorplanungen, nach vielen Jahren des Sparens und des Wartens dürfen wir heute diese unsere neue Wiesengrundhalle einweihen und ihrer Bestimmung übergeben", so Bürgermeister Mutter. Er erinnerte an den Werdegang der Halle von den ersten Planungen im Jahre 2004 bis nun zur Einweihung, denn zunächst war ja nur die Renovierung der alten Wiesengrundhalle geplant.

Ein glückliches Trio: Bürgermeister Alfred Mutter, der Vorsitzende der Fördervereins Konrad Reichle und Architekt Joachim Binder (v.l.) freuen sich nicht nur über die Spende des Architekten, sondern auch über die gelungene, neue Halle. | Bild: Günter Vasel

Der Bürgermeister dankte dem Gemeinderat für die weise Entscheidung, von einer Renovierung abzusehen und einen Neubau ins Auge zu fassen. Den Beschluss dafür fasste die Gemeinde 2007. Aber erst mit einer Kostenrechnung 2015 und den damit verbundenen Anträgen auf Zuschüsse steuerte die Halle auf eine greifbare Realisierung zu.

Der Bürgermeister bedankte sich bei allen Helfern für die großartige Unterstützung. Eine besondere Leistung erbrachte der Förderverein Wiesengrundhalle. Stolz konnte der erste Vorsitzende Konrad Reichle vermelden, dass die vielen Aktionen schließlich einen Betrag von über 57 000 Euro eingebracht hätten. Reichle wies darauf hin, dass die Spendenaktion noch nicht abgeschlossen sei. Für 100 Euro können Interessierte ein Namensschild auf der Spendentafel im Eingangsbereich der Halle erwerben. Spendenvordrucke seien noch auf dem Rathaus zu erhalten.

Unter der neuen Leitung von Elke Baumgärtner begrüßte der Musikverein die Besucher der neuen Halle und demonstrierte gleichzeitig die gute Akustik. | Bild: Günter Vasel

Architekt Binder dankte in erster Linie seinem Team und den am Bau beteiligten Firmen. Ein schwieriges Thema sei die Vorbereitung des Baugrundes gewesen. Auch der Rohbau ging nicht so zügig voran. Er habe manchmal Zweifel gehabt, das Ziel, die Halle noch 2018 einzuweihen, zu erreichen. Doch dank der Tatkraft und der Entscheidungsfreudigkeit alle Beteiligten wurde der Termin doch noch gehalten.

Die Verantwortlichen haben im Vorfeld mit allen zukünftigen Nutzern der Halle geredet, um allen Anforderungen weitestgehend gerecht zu werden. Einen traditionellen Schlüssel wollte Binder nicht überreichen, so entschied er sich, einen Betrag für die Halle zu spenden. Pfarrer Ruf bat um Gottes Segen für die Halle und wünschte viel Freude bei künftigen Veranstaltungen. Unter der Leitung von Elke Baumgärtner sorgte der Musikverein für die richtige Stimmung und die Besucher nahmen die neue Halle selbst in Augenschein.