von Günther Vasel

Steigende Mitgliederzahlen bedeuten auch steigende Aufgaben – so umschrieb es der Kreisvorsitzende des Sozialverbands VdK, Eckhard Strehlke, auf der Jahresversammlung des Ortsverbandes Aach-Volkertshausen.

Demgegenüber stellen sich jedoch immer weniger Mitglieder für Vorstandsposten zur Verfügung. Ortsverbände unter 55 Mitgliedern tun sich sehr schwer, Vorstände zu bilden. Da müssen schon mal Ortsverbände zusammengelegt werden, sagte Strehlke.

Kreisweit gibt es 3800 Mitglieder

Der Land- und der Bundesverband hätten in der letzten Zeit einiges durchsetzen können, aber die Kernpunkte Altersarmut und zu hohe Pflegekosten seien noch nicht hinreichend gelöst, meinte Strehlke. Zwei Millionen Mitglieder gibt es in Deutschland. Im Kreis sind es 3800 Mitglieder in neun Ortsverbänden.

Nach langjähriger Tätigkeit wird Eckhard Strehlke sein Amt zur Verfügung stellen. Kandidat für die Nachfolge ist Ulrich Pauly, der sich der Versammlung vorstellte. Vorgestellt hat sich auch der neue Bürgermeister in Volkertshausen Marcus Röwer. Er maß dem VdK auf Bundesebene ein großes Gewicht bei. Er freue sich, den VdK nun auch auf Ortsebene kennenzulernen.

142 Mitglieder im Ortsverband Aach-Volkertshausen

Auf die örtlichen Belange ging der Ortsverbandsvorsitzende Klaus Wilhelm ein. 17 Neueintritte brachten den Ortsverbands Aach-Volkertshausen auf nunmehr 142 Mitglieder. Davon stammen aus Aach 52 Mitglieder. Erfreut zeigte sich Wilhelm, dass der Mittwochstreff wieder angenommen wird. So waren bereits 15 Mitglieder beim jüngsten Treffen, das einmal im Monat bei Kaffee und Kuchen stattfindet. Als Ziele für den diesjährigen gemeinsamen Ausflug stehen derzeit eine Weinkellerei in Österreich und das Zeppelinmuseum in Friedrichshafen zur Wahl.

Die Vorstandswahlen verliefen harmonisch und problemlos. Der Vorstand setzt sich nun zusammen aus: Vorsitzender Klaus Wilhelm, Stellvertreter Reiner Waibl, Kassier und Schriftführerin Lisa Waibl, Frauenvertreterin Sabine Mennle, Beisitzerinnen Petra Haug und Gisela Wilhelm. Revisoren sind Manuela Masch und Karin Schädler.