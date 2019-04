von Jürgen Waschkowitz

Ein letzter Platz in einem statistischen Ranking muss nicht immer eine unangenehme Sache sein: Eine angenehme Überraschung erlebte Volkertshausens Bürgermeister Alfred Mutter bei seiner offiziell letzten Gemeinderatssitzung. Seine Gemeinde belegt in der Statistik der Verkehrssicherheits- und Kriminalitätslage jeweils den letzten Platz im Kreis, was bedeutet, sie ist eine der sichersten Gemeinden im Kreis.

"Sie leben in einer Oase der Sicherheit, auch wenn das vermutlich nicht alle in Ihrem Ort so sehen und erleben", versicherte der neue Leiter des Polizeireviers Singen, Kriminaldirektor Thomas Krebs, bei seinem Bericht über die Sicherheitslage in Volkertshausen. Der Kriminaldirektor will alle Gemeinden, die in seinem Zuständigkeitsbereich liegen, in regelmäßigen Abständen über die Sicherheitslage in ihren Gemeinden informieren. Elf Verkehrsunfälle gab es demnach im Jahr 2018 in Volkertshausen, was als relativ niedrige Zahl gilt. Sicherlich liege das daran, dass es hier nur wenige neuralgische Verkehrsknotenpunkte gebe, aber auch am vorbildlichen Verhalten der Bürger im Verkehrsablauf, lobte der Referent.

Die Zahl der Straftaten hat sich zwar etwas erhöht, liegt aber mit 77 angezeigten Taten weit unter dem Durchschnitt des Landkreises. Die Statistik zeigt, dass nicht nur in den größeren Orten des Landkreises vermehrt Straftaten durch Heranwachsende und Jugendliche zwischen 18 und 25 begangen werden. Volkertshausen liegt dabei deutlich unter dem Durchschnitt. Auch hier gab es ein Lob von Krebs, "denn das lässt eindeutig den Schluss auf eine gute Jugendarbeit zu".