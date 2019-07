Die Feuerwehr Volkertshausen konnte am Sonntag gegen 2.40 Uhr einen Brand in einem Wohnhaus in der Hauptstraße löschen.

Laut Polizei soll ein Bewohner vergessen haben, den Herd auszuschalten. Essen und Küchenmobiliar gerieten in Brand. Der Feuerwehr gelang es, die weitere Ausbreitung des Brandes zu verhindern.

Der 37-jährige Bewohner wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Höhe des Brandschadens dauern an.