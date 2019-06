Wie die Polizei bereits berichtete, wurde am 28. Mai ein Einbruch zwischen 13 Uhr und 14 Uhr in ein Wohnhaus in der Ten-Brink-Straße begangen. Mehrere Zeugen konnten Personen beschreiben, die sich in der Nähe des Wohnhauses aufgehalten haben oder aber auch Kunden der in der Nähe befindlichen Metall- und Textil-Firma gewesen sein könnten. Die vier Männer wurden wie folgt beschrieben: Zwei dunkelhaarige Personen, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, ungepflegt, bekleidet mit Jeans und dunklen Fleecejacken, unterwegs mit einem älteren, silberfarbenen Auto mit gelbem Sichtschutz im Heckfenster. Die beiden anderen Männer sollen mit einem silbernen Volvo mit Dachträger unterwegs gewesen sein. Einer hatte vermutlich blonde, kurze Haare und eine schmale Statur, er war dunkel gekleidet, der andere hatte vermeintlich eine Glatze und eine kräftige Statur, gekleidet mit schwarzer Jogginghose. Hinweise bitte an das Polizeirevier Singen, (07731) 888-0.

